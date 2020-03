Cruzeiros x Covid-19

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 22/1/19)



A preocupação crescente de viajantes com o coronavírus (Covid-19) tem levado a uma busca intensa por informações confiáveis, principalmente por parte das pessoas que têm cruzeiros já agendados ou estão em processo de escolha da próxima viagem de navio. Com o objetivo de orientar e tranquilizar as pessoas em relação à decisão de viajar, a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) lista abaixo as dúvidas mais recorrentes dos turistas de navio.





Quais países foram afetados?

O Covid-19 foi detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, onde ocorreu a grande maioria dos casos confirmados. Casos adicionais foram confirmados em todo o mundo, inclusive na América do Norte e na Europa.





Que medidas os viajantes

podem tomar para se

proteger do Covid-19?

As principais autoridades de saúde estão pedindo as mesmas práticas recomendadas para uma temporada típica de gripe: evite contato próximo com pessoas que mostram sinais de doença, incluindo tosse ou espirro; evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos; use um desinfetante para as mãos à base de álcool que contenha pelo menos 60% de álcool, caso água e sabão não estiverem disponíveis.





As companhias de cruzeiros

estão mudando de itinerário

devido ao Covid-19?

As companhias de cruzeiros estão continuamente avaliando e modificando políticas e procedimentos na medida da necessidade. Isso inclui a modificação de itinerários, quando necessário, à luz da evolução das circunstâncias em alguns casos. Recomenda-se aos passageiros de cruzeiros que consultem as companhias para serem informados sobre as orientações mais recentes disponíveis.





As companhias de cruzeiro estão

negando o embarque para quem

já viajou pela China?

Todas as pessoas que viajaram, visitaram ou transitaram por aeroportos na Coreia do Sul, Irã, China, incluindo Hong Kong e Macau, e qualquer município da Itália sujeito a medidas de bloqueio (quarentena) pelo governo italiano, dentro de 14 dias antes do embarque, terão a entrada negada a bordo de um navio de cruzeiro oceânico das associadas da Clia.

Que orientação os navios de cruzeiro seguem ao fazer determinações

sobre restrições de rota?

A Clia e suas associadas mantêm contato próximo com as principais autoridades globais de saúde, incluindo os centros de controle e prevenção de doenças dos EUA, a Organização Mundial de Saúde e outros. Além disso, a Clia e suas associadas também permanecem em contato com as autoridades portuárias e destinos em todo o mundo para garantir o alinhamento às orientações e procedimentos.





Que medidas estão em vigor a bordo de navios de cruzeiro em caso de doença dos passageiros ou da tripulação?

As companhias de cruzeiros tomam precauções para realizar a triagem passiva e ativa dos passageiros e da tripulação quanto a doenças antes do embarque, quando as circunstâncias exigirem. Além disso, os membros da Clia implementam medidas de prevenção e resposta a surtos e seus navios devem estar equipados com instalações médicas, médicos a bordo e em terra disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, para fornecer atendimento médico inicial e impedir a transmissão de doenças.





As companhias de cruzeiro estão

oferecendo reembolso aos

passageiros cujas viagens foram

afetadas pelo Covid-19?

Os passageiros são incentivados a consultar as companhias em relação às políticas de compensação.