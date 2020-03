Piscinas Exageradas de tão grandes

Erika Manhatys

Algarrobo A maior piscina do mundo faz parte do complexo hoteleiro de San Alfonso del Mar. Às margens do Oceano Pacífico, ela é abastecida pelas águas da praia que passam por filtragem e tratamento. Com um quilômetro de extensão e 80 mil metros quadrados de área, essa inacreditável piscina tem capacidade de 250 milhões de litros de água (foto: San Alfonso del Mar/Divulgação)





Há quem prefira a comodidade de nadar em um ambiente fechado e controlado, outros gostam mesmo é de botar o pé na areia e estar em conexão com a natureza. Para quem está em dúvida entre se resfrescar no mar ou escolher uma piscina, uma boa notícia: aqui na América do Sul, mais exatamente no Chile, três piscinões se destacam como as maiores construções do mundo e fazem tanto sucesso que atraem a atenção de turistas e curiosos. Com elas, o medo da superlotação e da falta de espaço para treinar as braçadas não existe. As centenas de metros de extensão são o suficiente para curtir à vontade, nadar e até navegar sem limites.

Laguna Bahia - Mais uma obra faraônica dos nossos hermanos chilenos. Ela fica a um quilômetro de distância da piscina de San Alfonso del Mar. A piscina ostenta 14 mil metros quadrados explorados por aqueles que curtem esportes aquáticos (foto: Crystal Lagoons /Divulgação)