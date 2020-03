Precaução a bordo dos navios

Costa Cruzeiros vai impedir embarque de passageiros que vivem nas regiões com surto de coronavírus (foto: Costa Cruzeiros/Divulgação)



Com a ampliação do alerta global declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Costa Cruzeiros decidiu fortalecer ainda mais as medidas de precaução em sua frota, a fim de garantir a máxima segurança para hóspedes e tripulação.

Os hóspedes, visitantes e membros da tripulação de qualquer nacionalidade que tenham viajado de ou para a China continental, Hong Kong e Macau (incluindo as conexões realizadas nos aeroportos desses locais) nos 14 dias que antecedem o embarque não estão autorizados a embarcar nos navios da Costa Cruzeiros. O mesmo procedimento se aplica a qualquer pessoa que tenha tido contato com casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, e para os quais tenham sido feitas declarações às autoridades sanitárias competentes.

Desde 22 de fevereiro, devido ao atual surto do vírus em várias cidades italianas, a Costa Cruzeiros também decidiu negar o embarque a qualquer pessoa originária das seguintes cidades: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione D'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, na região de Lodi, na Lombardia, e na cidade de Vò Euganeo, situada em Pádua, na região de Veneto. Outras cidades poderão ser adicionadas à lista, publicada pelo Ministério da Saúde italiano.

A Costa Cruzeiros está entrando em contato com os passageiros residentes nessas cidades, diretamente ou por meio das agências de viagens, para informar sobre essa decisão e os procedimentos para obter o reembolso total.

Dada a rápida evolução do surto, essa restrição também será estendida a todas as áreas incluídas no alerta emitido pelo Ministério da Saúde italiano e pelas autoridades sanitárias relevantes. Além disso, nenhuma das excursões disponíveis aos hóspedes da Costa incluirá visitas às regiões de Piemonte, Lombardia e Veneto.

Todos os hóspedes, visitantes e tripulantes recebem um questionário médico específico de pré-triagem para melhor avaliar as condições para o embarque.

Todas as pessoas a bordo dos navios da Costa passarão pelo processo de temperatura corporal: qualquer pessoa com temperatura corporal acima de 37,8°C terá o acesso ao navio negado.

A Costa Cruzeiros garante aos hóspedes e à tripulação os mais altos padrões de limpeza a bordo dos seus navios, graças a rigorosos protocolos de higienização e ao uso de desinfetantes eficazes contra o coronavírus.

A segurança e a saúde dos passageiros são prioridade para a Costa Cruzeiros. Nos navios da Costa Cruzeiros são tomadas medidas de precaução, como a triagem de hóspedes e tripulação, se as circunstâncias assim o exigirem. Além disso, todos os navios da frota têm instalações médicas com equipes dedicadas e disponíveis 24 horas por dia. Essas equipes contam com aconselhamento e apoio de profissionais e instalações médicas externas. A indústria de cruzeiros é uma das mais bem equipadas e experientes no campo da proteção da saúde.

Em conformidade com a decisão tomada pelo Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China de suspender as viagens e as atividades turísticas como medidas de precaução e prevenção, a Costa Cruzeiros decidiu cancelar todos os cruzeiros a bordo dos quatro navios que partem da China até meados de março. Os hóspedes afetados pelos cancelamentos serão reembolsados ou poderão optar por mudar a viagem para outro período. Esses cruzeiros são comercializados apenas na China e especificamente para o mercado chinês.