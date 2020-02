Folia em Minas contagia

Diamantina A cidade histórica de JK e Xica da Silva está de portas abertas para receber os turistas para reviver aqueles bons tempos dos velhos carnavais ao som dos blocos Bartucada e Bat-Caverna. Garantia de agitação durante os dias de folia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Em Minas, o carnaval é na rua, no vaivém de foliões subindo e descendo ladeiras. É de gente fantasiada de tudo que se imaginar. Que dança, samba, canta e, no meio de tanta euforia, contagia quem está ao redor. Aquela história de que o mineiro é sério e recatado, bem, não viram ainda a metamorfose que os quatro dias de folia provoca nesse povo. Seja em Tiradentes, Ouro Preto ou Diamantina, o sagrado e o profano percorrem as ruas históricas de mãos dadas. Prepare-se! A partir desta sexta-feira, o batuque vai ditar os ritmos do samba, axé, forró e funk nas praças, ruas, becos e parques de Minas Gerais. A alegria vai invadir bloquinhos e blocões, e fará do carnaval no interior mineiro um resgate das tradições com doses extras de bom humor.

São João del-Rei As ruas históricas de São João del-Rei e os tradicionais clubes da cidade são tomados pela animação dos foliões. Mais de 50 blocos vão animar os moradores e turistas (foto: Thiago Morandi/Divulgação)

Ouro Preto Humor e criatividade tomam conta das ladeiras históricas de Ouro Preto. De tantos blocos, a Bandalheira Folclórica Ouropretana se destaca. A hilariante banda uniformizada, com penicos na cabeça, toca em ritmo desafinado pelas ruas da cidade (foto: Túlio SANTOS/EM/D.A Press)