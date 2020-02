Roteiro cultural

Daisy Batista

Especial para o EM

Busto de Kafka foi criado pelo artista tcheco David Cerny (foto: Hoer Win56/Pixabay)





Muro de John Lennon





Um muro cheio de grafites coloridos, imagens e mensagens de paz e amor chama a atenção daqueles que passam numa rua próxima à Ilha Kampa, em Praga. O espaço, que atrai muitos turistas, começou a ser pintado logo após o assassinato do ex-Beatle, em 1980, e se tornou um símbolo de liberdade durante o regime comunista.





Busto de Franz Kafka





Franz Kafka, uma das maiores figuras da literatura mundial do século 20, foi homenageado pelo artista tcheco David Cerny em bela escultura de 2014. O trabalho, com 11 metros de altura e 39 toneladas, é composto por 42

impressionantes camadas em movimento e fica no Quadrio Business Centre, uma espécie de shopping center, acima da estação de metrô Národní trída.

John Lennon inspira artistas e pessoas comuns a grafitar um muro com mensagens de amor e paz (foto: Richard Eisenmenger/Pixabay)

Museu do Comunismo





O Museu do Comunismo traça um panorama das quatro décadas em que os vermelhos comandaram a antiga República Tcheca com mão de ferro. Entre bandeiras e estátuas de líderes como Vladimir Lenin e Joseph Stálin, o museu reúne artefatos de época e recria situações como uma sala de aula onde os professores eram chamados de “companheiros” pelas crianças. A Primavera de Praga, em 1968, e a Revolução de Veludo, em 1989, também estão representadas.









Parques





Numa colina debruçada sobre o Rio Moldava, o Parque Letná entrega algumas das vistas mais espetaculares. Outro parque icônico e com vistas encantadoras (sobre uma colina de 318 metros de altitude) é o Petrín, famoso por sua torre. Qualquer semelhança com a de Paris não é mera coincidência. Construída em 1891 (quatro anos depois da francesa) para a Exposição de Praga, ela foi mesmo inspirada na Eiffel e também tem um mirante. O parque ainda tem um labirinto de espelho do século 19 e abriga a bonita Igreja São Lourenço.