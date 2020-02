Encantos medievais

Daisy Batista

Especial para o EM

Às margens do Rio Moldava, destacam-se na região antigos prédios com arquitetura eclética (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)





Praga, capital da República Tcheca, é aquele destino que agrada a casais que buscam um ambiente romântico e passeios tranquilos, como uma caminhada na beira do rio; aventureiros e mochileiros que buscam desbravar uma região multicultural; amigos que querem aproveitar a viagem bebendo uma cerveja – que é mais barata que água – e famílias que gostam de passeios culturais.

As ruas e construções medievais da cidade reúnem uma coleção de prédios góticos, barrocos e renascentistas. São castelos, palácios, igrejas, monumentos, edifícios públicos, bibliotecas, museus e até pontes cheias de história. Terra do escritor Franz Kafka, ela é a capital e a maior cidade da República Tcheca, com 1,3 milhão de habitantes. Uma das cidades mais visitadas da Europa, só em 2017, recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes.

Na primavera e no verão, as praças da cidade lotam de turistas (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)

Mais de três décadas após a queda do regime comunista, restam em Praga poucas características do velho Leste Europeu. Recentemente, o célebre relógio astronômico da principal Praça do Centro Histórico foi reinaugurado, após passar por uma minuciosa restauração. Assim como ele, a maioria dos monumentos está impecável, ornando com ruas que impressionam pela limpeza e jardins bem cuidados. Ainda que a República Tcheca faça parte da União Europeia desde 2004, o país não aderiu ao euro, e a moeda local é coroa tcheca.