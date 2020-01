Carnaval Zen

(foto: Parque do Iguaçu/Divulgação)



Cataratas do Iguaçu, no Paraná





As cataratas do Iguaçu são perfeitas para ter contato com natureza e fugir ao agito da folia. Localizadas na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, é um dos destinos mais famosos do Brasil, reconhecidas pela Unesco em 1986 como patrimônio mundial natural. Além da paisagem de tirar o fôlego, a região tem uma biodiversidade muito rica e oferece ótima infraestrutura aos turistas. Também é uma ótima oportunidade para quem deseja fazer compras, sobretudo na cidade paraguaia de Ciudad del Este e em Puerto Iguazú, na Argentina.

(foto: Rota do Interior/Divulgação)

São Francisco Xavier, em São Paulo





Em São Francisco Xavier, você pode aproveitar para colocar o corpo em movimento enquanto faz trilhas em meio a uma natureza renovadora, que proporciona o silêncio que você busca para viver a calmaria que deseja, sem precisar necessariamente ficar parado. Além disso, entre as opções oferecidas pelo ecoturismo local há cachoeiras e mirantes, perfeitos para você enriquecer as suas experiências com lindas memórias e se banhar em águas renovadoras.

(foto: Alfredo DurÃes/EM/D.A.Press )

Maromba, no Rio de Janeiro





Localizada em Itatiaia, na serra carioca, Maromba é uma região adoravelmente calma, repleta de natureza e hospedagens confortáveis, que proporcionam ao visitante uma agradável sensação de aconchego por sua atmosfera caseira. Outro ponto positivo da região são os restaurantes, que complementam a impressão caseira do destino com pratos bastante brasileiros.

(foto: SETur MT/Divulgação)

Nobres, no

Mato Grosso





Nobres é um dos mais belos municípios do Mato Grosso devido às incríveis belezas naturais que tem em seu território. Por ser repleta de cachoeiras e rios, a região é perfeita para aqueles que querem fugir do carnaval e apreciar uma boa dose de calmaria ao lado do frescor e

da liberdade proporcionados pela natureza.

(foto: Marcelo Camargo/AgÊncia Brasil)

Chapada dos

Veadeiros, em Goiás





A Chapada dos Veadeiros é uma boa alternativa para quem quer aproveitar o feriado do carnaval para renovar as energias em meio à natureza. Afinal, quem viaja para a região tem uma oportunidade única para conhecer uma variada gama de cachoeiras locais, além de mergulhar em águas translúcidas com um visual exuberante.