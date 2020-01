Livre da pressão nos ouvidos

Bocejar e mastigar chiclete podem amenizar o incômodo durante pousos e decolagens (foto: Healthline/Divulgação)



As viagens aéreas costumam causar incômodos, com a sensação de "ouvido tampado" e zumbido. Para quem usa aparelho auditivo, o desconforto pode ser ainda maior. Por isso, a fonoaudióloga Marcella Vidal dá algumas dicas a fim de tornar este momento mais prazeroso.





Cuidados durante a viagem:





1- Desentupir o ouvido

Durante o voo, os velhos truques de bocejar, engolir saliva e mastigar chiclete ajudam a desentupir o ouvido. Uma dica é fazer esses movimentos para que a tuba auditiva se abra e feche. Dessa forma, é possível manter o equilíbrio da pressão do ar entre os dois lados da membrana do tímpano, aliviando o incômodo e um possível zumbido.





2 - Assento ideal

Quem tem problemas de audição deve escolher um assento na lateral do avião oposto à orelha com melhor escuta. Por exemplo, caso ouça melhor com a orelha direita, o ideal é optar por um lugar na janela da fileira esquerda. Dessa forma, será mais fácil ouvir as recomendações e serviços dos comissários de bordo.





3 - Uso de aparelhos auditivos

Para quem precisa de aparelho auditivo, o uso pode ser normal e somente retirá-lo caso sinta algum desconforto, incômodo, dores devido à rápida mudança de altitude, com o avião em geral atingindo entre 10 mil e 12 mil metros. Com os aparelhos auditivos em uso será possível compreender as orientações dos comissários de bordo.





4 - Quem tem aparelho de som com bluetooth

Você pode manter os aparelhos ligados quando passar pela segurança, durante o voo, a decolagem e a aterrissagem. No entanto, se o aparelho auditivo possuir tecnologia bluetooth, você deverá selecionar o modo avião do mesmo ao embarcar na aeronave.





5 - Longe dos motores

Se for possível, escolha assentos no avião que ficam longe dos motores. Por mais que os aviões mais modernos sejam silenciosos, as áreas próximas aos motores ainda são barulhentas.





6 - Dica importante

"Na hora de viajar, outro cuidado importante para quem usa aparelho auditivo é não esquecer de levar o desumidificador e um bom estoque de baterias para seus aparelhos auditivos, a fim de garantir uma audição adequada durante toda a viagem", aconselha a fonoaudióloga Marcella Vidal, da Telex.