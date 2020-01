Um destino com sol o ano inteiro

A praia Novo Prado é perfeita para a família. Local é paraíso de águas calmas e mornas (foto: Prefeitura de Prado/divulgação)



A praia do Novo Prado é uma ótima opção para iniciar seu roteiro. Ela tem aquele clima de praia deserta, com mar calmo e belos coqueirais. O local é um cenário quase que intocável pelo dedo humano. Outras praias, como a da Paixão, do Tororão e da Japara Grande, não devem ser deixadas de lado.

Cada uma delas reserva peculiaridades e uma beleza ímpar. O acesso a esses encantos pode ser feito com carros de passeio, mas essa deverá ser a sua menor preocupação, pois existem diferentes pacotes que você pode contratar na cidade, seja antes ou durante a viagem.

Outro point famoso da cidade é o Beco das Garrafas, uma rua onde se concentram os melhores bares e restaurantes da região. O local chama a atenção por ser bem charmoso e ideal para tirar muitas fotos, além de curtir a noite de Prado com direito a música ao vivo e apresentações culturais que, quase sempre, surgem de surpresa para agradar aos casais de turistas.

Pousada Casa de Maria, um recanto perfeito de contato com a natureza para descansar a dois (foto: Prefeitura de Prado/divulgação)

PATRIMÔNIO No Centro, você pode desfrutar das riquezas que a cidade oferece. Tire uma manhã ou uma tarde exclusiva para conhecer o Palácio do Turismo, os ateliês de artesanatos, entre eles o famoso Ateliê do Agadman, e, é claro, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, cartão-postal da cidade, fundada no século 18, que ainda guarda os traços de seu primeiro templo. A paróquia tem traços do Barroco, tradicional estilo arquitetônico da época, e atrai visitantes de todas as partes.

PROGRAME-SE





Festa da Padroeira – Tradicional na cidade e que atrai visitantes de várias cidades baianas, o Jubileu de Nossa Senhora da Purificação conta com extensa festa que decorre pelos nove dias que antecedem a data de 2 de fevereiro, dia dedicado à santa padroeira de Prado, feriado municipal. Durante o período, barraqueiros de comidas típicas ocupam a Praça da Matriz com deliciosos comes e bebes. Um dos pontos mais altos da festa é a novena com procissão e os shows musicais.





Carnaval – O Carnaval de Prado é uma das folias mais famosas e seguras da Bahia. Nele podem ser encontradas as melhores bandas de Salvador e artistas da atualidade, além de blocos como o épico Bloco da Pousada Casa de Maria, que arrasta foliões com marchinhas do velho carnaval e desfiles de fantasias. O bloco já é tradicional na cidade e conta com abadás e figuras inusitadas a cada ano. Prado é um lugar ideal para quem busca o festejo ou tranquilidade e descanso perfeito após aproveitar as praias.