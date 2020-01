Paraíso para relaxar

Prado, no Sul da Bahia, oferece passeios de escuna nas águas esverdeadas. Bom para apreciar a vegetação de mata atlântica da região (foto: Prefeitura de Prado/divulgação)



Detentora de belas praias que encantam a Bahia, a cidade de Prado – distante cerca de 670 quilômetros de Salvador – é o destino perfeito e preferido por casais de todas as localidades. Com 123 anos, o município abriga em seus patrimônios históricos, culturais e turísticos muito além do que podemos imaginar. Com majestosos 80 quilômetros de litoral e orlas exuberantes, o destino é um daqueles que exalam paz e conforto o ano inteiro, longe dos grandes centros urbanos e da megalomania de uma vida agitada. Seja bem-vindo(a) a Prado! Aproveite o verão 2020 e aprecie estse paraíso sem moderação.

Muito além das tradicionais canoas e jangadas coloridas, usadas na pesca artesanal, os encantos de Prado confortam a rotina agitada de turistas acostumados com a correria do dia a dia. A cidade reserva um movimento tranquilo e de paz o ano inteiro. Deixe-se levar e aproveite com o seu amor as praias de águas calmas ou até mesmo se deliciando com as melhores experiências em hospedagem, como é o caso da pousada Casa de Maria, um recanto perfeito de contato com a natureza para descansar a dois.

Para o turista que deseja relaxar e busca sossego, Prado é o destino perfeito (foto: Prefeitura de Prado/divulgação)

A pousada Casa de Maria também recebe pets, sendo o único estabelecimento que permite que os hóspedes se hospedem com os seus bichinhos. E é claro, saborear as delícias da gastronomia regional e frutos do mar nos restaurantes Banana da Terra, Jubiabá, Japa do Beco ou os deliciosos pratos do Coisinhas da Maju.





DE CARRO OU AVIÃO Para os amantes do volante, que adoram uma road trip, é só partir de Salvador, via BR-101. A cidade também é servida por outras vias, como a BA-290, BA-001 para quem vai de Teixeira de Freitas/BA, ou pela BA-489 para quem segue do Norte e Leste baiano. O tempo de viagem pode variar muito entre elas. Contudo, existem aqueles que prezem uma viagem mais tranquila de ônibus.

Diversas empresas da capital ou de outras cidades baianas oferecem o roteiro. É possível fazer a rota por via aérea com destino ao aeroporto de Teixeira de Freitas. A distância entre esse aeroporto regional e Prado é de 72,6 quilômetros, o que seria aproximadamente 1h15min de carro. Teixeira de Freitas também conta com um aeroporto para voos particulares.