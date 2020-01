Entre dois mundos

Visite a Rua %u2018Tubo%u2019, um dos melhores locais para comer tapas e beber um bom vinho (foto: Zaragoza Turismo/divulgação)



A presença da cultura muçulmana em Zaragoza é escassa, ou melhor, mantida com discrição, mas seu maior expoente é o Palacio de la Alfajería, do governo atual de Aragão (www.cortesaragon.es). Encomendada pela Al-Muqtadir como a residência dos reis de hudíes Saraqusta, é o principal expoente do esplendor alcançado pelo reino muçulmano durante o período de seu apogeu político e cultural. Os passeios guiados pelo local custam 5 euros.

Os arcos decorados de Palácio da Aljafería são registros da cultura árabe na cidade (foto: Zaragoza Turismo/divulgação)

Com o advento do cristianismo, e especialmente com a construção da Virgen del Pilar, Zaragoza se tornou uma referência no mundo cristão. Tanto assim que é uma das poucas cidades que têm duas catedrais de renome, o SEO, Sé Velha e a Basílica del Pilar, que fica aberta até as 21h30 e é um dos mais importantes templos marianos na Europa. Em 12 de outubro, é comemorado o Columbus Day, o evento mais importante nessa catedral, quando milhares de pessoas vão a Zaragoza levar flores. A cidade, que por muitos anos era reduto de militares e caráter religioso, tem muitos outros templos de interesse histórico.

Da Ponte de Pedras, sobre o Rio Ebro, avista-se a bela Basílica da Virgem del Pilar (foto: Zaragoza Turismo/divulgação)



Comer e beber Entre os dois museus está a rua conhecida como “O tubo”, considerada um dos melhores locais da Espanha para comer tapas e provar vinhos. Lá está a porta Cinegia, por onde entraram os romanos há 2 mil anos, um portal que leva às experiências mais deliciosas da gastronomia local e do país. Não deixe de experimentar os produtos de Aragão. Prove o vinho Somontano e os presuntos Cariñena ou Teruel. (puertacinegiagastronomica.es)