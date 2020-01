Verão em Curitiba?

Entre os locais de maior visitação da capital paranaense está a Ópera de Arame. Com belos jardins, ela faz parte do Parque das Pedreiras (foto: Raphael S/Flickr)



Milhões de brasileiros estão planejando viagens incríveis nos próximos meses dentro do território nacional. Que tal aproveitar as férias ou o feriado de carnaval para conhecer os encantos de Curitiba durante o verão? Nos últimos anos, a capital paranaense tem se destacado pelo seu apelo turístico e gastronômico.

De acordo com números do Airbnb, a cidade é a 9ª mais procurada do país pelos turistas que viajam em família. São inúmeros parques e pontos turísticos que fazem os moradores e visitantes sentirem-se em casa. Programas perfeitos para compartilhar com os amigos e familiares, mergulhando na cultura e na gastronomia regional.

O Jardim Botânico é outro destino verde na capital paranaense (foto: Ricardo Almeida/SMCS)

Entre os locais de maior visitação da capital paranaense está a Ópera de Arame, que foi inaugurada em 1992. Em meio a lagos, vegetação típica e cascatas, faz parte do Parque das Pedreiras, juntamente com a Pedreira Paulo Leminski. Outro lugar de destaque é o Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido como MON. Ele é um dos maiores museus da América Latina e seu acervo abriga mais de 2.200 obras de artistas reconhecidos nacional e internacionalmente, e atualmente conta com obras da 14ª Bienal de Curitiba, que ficarão expostas até março de 2020. O espaço foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e a forma do anexo conferiu ao MON o apelido de Museu do Olho.

No meio da tarde, que tal uma parada para um café? Curitiba é a capital brasileira dos cafés especiais. Baristas curitibanos e de outras regiões do país transformaram a cidade em um paraíso para os amantes da bebida, que ganhou várias releituras preparadas com muita excelência em dezenas de cafeterias espalhadas pela cidade. Entre os destaques estão o Café do Moço, comandado pelo premiadíssimo barista Leo Moço; o Coffee Box, que aposta no conceito “to go” no Centro da cidade, e o Supernova. E é lógico que não dá para esquecer da principal chocolateria artesanal do Brasil: a Cuore di Cacao. Ainda para quem gosta de doces, a Cookie Stories, primeira casa do Brasil especializada em cookies, é parada obrigatória.

Gosta de cerveja artesanal? Então marque uma visita na fábrica da Way Beer, uma das mais premiadas cervejarias do país, que há quase 10 anos surpreende o país com sua produção 100% artesanal. Já os fãs de comida de boteco não podem deixar de conhecer o Bar Quermesse, que há mais de 10 anos encanta curitibanos e turistas que buscam comidinhas com inspiração regional. Se é apaixonado por hambúrguer, não deixe de conhecer as hamburguerias O Barba, que aposta em uma incrível temática pirata, e o Soho Burger Gallery, que oferece os melhores smash burgers da cidade.