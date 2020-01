Cores que encantam

Casarios coloridos do século 16, às margens do Rio Papaloapan, são os maiores atrativos da cidade mexicana (foto: Visit México/Divulgação)



Considerada patrimônio mundial da humanidade, Tlacotalpan é uma cidade localizada no estado de Veracruz e distante aproximadamente 500 quilômetros da Cidade do México. Andar pelas ruas largas e admirar a arquitetura do século 16, com casas e igrejas coloridas por todo lado, já faz o visitante se sentir em um destino único e especial.

O Centro é o melhor lugar para iniciar um passeio por aqui. Comece pela Plaza Zaragoza e a Igreja de San Cristóbal, que conta um com relógio inglês de 1886. O Palácio Municipal e a Capela de Nuestra Señora de la Candelaria também estão na região central e são de fácil acesso.

Os amantes de arte encontram lugar no Museu Salvador Ferrando, que exibe telas desse grande retratista mexicano, bem como de outros artistas regio- nais. Ao lado do museu, conheça a Plaza Hidalgo para fotos no belo jardim. Ambos estão conectados pela Plaza Doña Martha, local onde a cidade foi fundada.

(foto: Visit México/Divulgação)

Quem visita Tlacotalpan não pode deixar de passear pelo Rio Papaloapan nas coloridas embarcações, admirando a grande área arborizada ao redor. Na Plaza Colón você encontrará vários locais que oferecem esse tour. Paralelo à essa praça está a Rua Venustiano Carranza, com vários edifícios importantes, como o Mercado Municipal, o Teatro Nezahualcóyotl, a Casa de La Cultura y las Artes Augustín Lara, bem como um minizoológico – o fato curioso é que ele é uma casa normal, com vários animais domésticos e silvestres, como crocodilos e pelicanos, além de conter uma coleção de objetos de antiguidade.

Quer levar lembranças do destino para casa? Vá à Casa Artesanal Rafaela Murillo. Lá estão os artesanatos mais finos de Tlacotalpan. Para comer, aposte nos restaurantes do cais. Saboreie a cozinha ribeirinha regada a peixes e frutos do mar e as deliciosas sobremesas à base de coco e frutas.