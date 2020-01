China congelada

A China deu início ao seu famoso Festival de Gelo e Neve, celebrado em Harbin, no Noroeste do país. O evento é conhecido por suas paisagens mágicas, com imensos palácios e esculturas iluminadas, reunindo também ousados nadadores que arriscam um mergulho nas águas geladas da região, e conta com a celebração de casamentos coletivos. A abertura oficial do festival, que exibe prédios e monumentos multicoloridos construídos em tamanho real a partir de blocos de gelo, foi marcada por um show de fogos no primeiro domingo do ano. Milhares de blocos de gelo foram cortados do Rio Songhua por uma força-tarefa de mais de 100 homens, que trabalharam todos os dias durante as semanas anteriores ao evento. O disputado festival de Harbin, que atrai milhões de turistas desde que foi lançado, em 1985, é realizado em um dos lugares mais frios da China – com temperaturas que chegam a -26oC – possibilita ao público caminhar em uma verdadeira cidade de gelo, iluminada por luzes neon.

Show de fogos no primeiro domingo do ano iluminou os palácios multicoloridos da edição do Festival de Gelo e Neve, em Harbin, na China (foto: NOEL CELIS/AFP )

A China vem aumentando o investimento em turismo no gelo como preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2022, em Pequim (foto: NOEL CELIS/AFP)

43 noivas formaram uma fila junto aos seus pares e desfilaram para participar do casamento coletivo (foto: NOEL CELIS/AFP)

Em um frio glacial de -7oC, nadadores desafiaram a temperatura em uma piscina improvisada (foto: NOEL CELIS/AFP)