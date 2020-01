Nordeste exuberante

Carina Oliveira da Silva e Adriano de Andrade escolheram João Pessoa para passar as férias e se encantaram com as piscinas naturais do Seixas

O mar de João Pessoa encanta pelos tons de azul e verde. A exuberância se comprova em duas rotas que encantam os turistas: piscinas naturais do Seixas e do Bessa. Os catamarãs são a forma de chegar às piscinas naturais. Ponto mais extremo das Américas, os Seixas são motivo de orgulho local pelo mar cristalino e os inúmeros tons de azul. O mesmo ocorre com as piscinas naturais do Bessa, conhecido como Caribessa. A brincadeira faz referência ao mar do Caribe, e faz João Pessoa ser conhecida como o Caribe Brasileiro.