Aventura no veio da terra

Luana Bastos

Especial para o EM

Diante do Cânion Itaimbezinho, o visitante é surpreendido com as cachoeiras que descem pelas encostas do paredão de pedra (foto: Marden Couto/Turismo de Minas)





Na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, Cambará do Sul abriga dois parques nacionais de onde se avistam deslumbrantes paisagens por conta dos veios abertos na terra. Paraísos cinematográficos retratados em novelas, séries e filmes brasileiros.

Os dois maiores cânions abertos à visitação pública são de tirar o fôlego, como por exemplo o Fortaleza. Do seu cume, avistam-se o horizonte e as belezas do paredão com mais de 900m de profundidade. Entre tantas opções de passeios estão disponíveis cavalgar, visitar cachoeiras em um veículo 4x4 e, claro, observar a natureza.

O Cânion Fortaleza fica no Parque da Serra Geral, distante 23 quilômetros do Centro de Cambará do Sul. Com 7,5 quilômetros de extensão, 900m de profundidade e 1.500m de largura. Uma trilha leva o visitante até o mirante (3,5 quilômetros de ida e volta), de onde é possível avistar toda a sua magnitude. Fendas e mais fendas, que parecem fazer as montanhas dançarem no embalo do rio.

O Cânion Fortaleza é perfeito para relaxar e curtir a natureza (foto: Marden Couto/Turismo de Mina)

Já o Cânion Itaimbezinho fica no Parque Aparados da Serra, a 18 quilômetros da cidade. As araucárias salpicam de verde os imensos paredões brancos. São 5,8 quilômetros de comprimento, 720m de profundidade e 600m largura. Ao percorrer a trilha do Vértice, com 1,5 quilômetros ( ida e volta), depara-se com seis mirantes. Em cada parada é possível contemplar a beleza do lugar e fazer cliques maravilhosos. Finalize o passeio com um brinde de espumante no Mirante das Ando- rinhas.Tem também a trilha do Cotovelo (6,3 quilômetros), e a trilha Rio do Boi (8 quilômetros), feita no interior do cânion, às margens do rio, e que deve ser acompanhada de um guia credenciado.

Cachoeira dos Venâncios Para quem curte cachoeira, a dos Venâncios é um passeio imperdível. Fica a 20 quilômetros do Centro da cidade e tem quatro cascatas, onde você pode tomar aquele banho gelado. As trilhas são curtinhas, e em uns cinco minutinhos você já está na beirada da água. A primeira cascata é mais propícia para o banho, pois tem um poço grande, onde dá para nadar tranquilamente. Outra opção é fazer todo o Circuito das Águas, que além da cachoeira inclui visitas ao Passo do S e ao Passo da Ilha, onde se cruza o rio a bordo de uma Land Rover Defender 4x4.