Melhores destinos

Passeio no Three Sisters Springs, que une três belas nascentes da região de Crystal River (foto: João vitor Marques/EM/D.A Press)







O ano de 2019 se despede com bons números no setor do turismo no Brasil. Dados de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada em outubro, mostraram que o turismo no país apresentou crescimento recorde nos primeiros meses deste ano, com rendimento de R$ 136,7 bilhões, o maior registrado nos últimos quatro anos.

Além disso, o setor criou mais de 25 mil vagas nos últimos 12 meses (encerrados em julho). E ao redor do globo, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, o setor cresceu 4% entre janeiro e setembro deste ano, período em que os destinos mundiais receberam 1,4 bilhão de turistas internacionais, 43 milhões a mais que nos primeiros nove meses de 2018.

Trapiche do Mangal das Garças, parque ecológico em Belém do Pará (foto: Carlos Altman/EM/D.A Prees)

Esses dados foram mostrados ao longo do ano em centenas de publicações aqui no Turismo. Decidimos fazer uma retrospectiva por destinos nacionais e internacionais que marcaram o ano de 2019. Não nos preocupamos em tentar fazer um ranking dos locais, pois acreditamos que todos merecem o mesmo destaque pela sua importância como destino turístico.

Foi um ano em que visitamos o Brasil de norte a sul, onde mostramos as belezas de Belém do Pará, na Amazônia tropical. Relaxamos e nos aventuramos em praias exbuberantes de Natal e Fernando de Noronha, no Nordeste. Na divisa com Minas Gerais, visitamos as históricas fazendas do Vale do Café, no Rio de Janeiro e, nos surpreendemos com os Cânions Fortaleza e Itaimbezinho, cenários de filmes e novelas, no Sul do país.

Cenário de filmes, o Cânion Fortaleza é de uma beleza impactante (foto: Marden Couto/Turismo de Minas)

No exterior, os repórteres do Estado de Minas percorrem países da Europa repletos de tradição, cultura e história. Fomos à Dinamarca e conhecemos belíssima Copenhague, terra da Pequena sereia e do Patinho feio.

Visitamos Porto, a charmosa cidade no Vale do Douro, ao Norte de país Lusitano. Percorremos na Croácia, ruas, castelos e lugarejos que serviram de cenários para a série Game of Thrones. E por fim, visitamos a Flórida, nos Estados Unidos e mergulhamos nos springs (nascentes de águas doces). Em parques de beleza natural exuberante ainda nadamos ao lado dos peixes-boi.