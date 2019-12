Vaticano Legado divino da arte

A criação de Adão, obra-prima de Michelângelo pintada no teto da Capela Sistina, é, sem dúvida, a genialidade sagrada do mestre das artes





A Basílica de São Pedro, além de ser um dos maiores complexos religiosos do mundo, tem diversas obras artísticas expostas, como a emocionante La Pietá, de Michelangelo, escultura em pedra de Nossa Senhora segurando Jesus morto em seu colo. A imagem, mundialmente divulgada na internet e nos livros de história, nos passa uma paz e um contentamento de ver de perto uma obra tão rica em detalhes. Aproveite para conhecer a célebre Capela Sistina. Assim chamada por ter sido mandada erigir por Sisto IV, é um dos monumentos mais famosos do planeta. O seu teto, pintado destemidamente por Michelangelo – que durante quatro anos, de 1508 a 1512, andou sozinho sobre andaimes dando forma e cor aos grandes mitos da Criação – está reproduzido à exaustão, e os afrescos das paredes, assinados pelo mesmo e por outros, como Perugino e Botticelli, são também, inegavelmente, uma prova maior da genialidade humana. Ao se despedir da capela-museu, o turista ainda se encanta com a escadaria projetada por Giuseppe Momo.

Pietá, de Michelângelo, surpreendente escultura em mármore

Abóbada na nave central da Catedral de São Pedro