Brasil de portas abertas

Entre tantas belezas naturais no Brasil, Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, atrai turistas por suas dunas, nascentes e cachoeiras (foto: Thiago Sa/Divulgação)







A isenção de vistos para países estratégicos segue trazendo ótimos resultados para o Brasil. De acordo com levantamento inédito do grupo Amadeus – empresa de tecnologia e viagens –, os números de reservas confirmadas para o período de janeiro a setembro de 2020 por turistas do Canadá, da Austrália, do Japão e dos Estados Unidos segue em alta em relação ao mesmo período de 2019.

O maior crescimento está na quantidade de reservas efetuadas para o mês de junho de 2020 por esses quatro países juntos: 158% a mais em relação ao mesmo período de 2019, que já havia demonstrado aumento se comparado a junho de 2018. Na mesma projeção, a segunda melhor média para o ano que vem ficou em julho, com índice de 148%, seguida de 104% a mais de reservas confirmadas para setembro; 118% em maio; 54% em agosto e 42% em março de 2020.

Se comparado às viagens já reservadas para os 10 meses de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, o crescimento dos quatro países individualmente também é expressivo. O Canadá lidera as viagens já reservadas para o Brasil com 105% de aumento, seguido da Austrália, com 62%; Japão, 41%; e Estados Unidos, com 22%.

Nordeste do país, como a Praia de Pipa, ganha destaque no exterior (foto: Setur Rio Grande do Norte/Divulgação)

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, comemorou os números e destacou que outros países podem entrar nesse grupo estratégico. “Os dados mostram que estamos no caminho certo para transformar o Brasil por meio do turismo. Nosso intuito com essa medida é justamente esse, aumentar o fluxo desses visitantes, que contribuem muito para nossa economia. Essa é uma abertura estratégica, que tem forte potencial de contribuir para a geração de divisas, emprego e renda para o país”, celebrou.





IMPACTO Vigente desde 17 de junho de 2019, a isenção de vistos é uma demanda histórica do setor. Dados divulgados em agosto pelo Ministério de Turismo, com base em informações do Banco Central, já haviam mostrado os impactos positivos para a economia brasileira com a medida. Em julho de 2019, US$ 598 milhões foram injetados na economia brasileira pelos turistas estrangeiros, contra US$ 417 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, aumento de 43,4%. Já em comparação com o mês de junho deste ano, o aumento foi ainda maior: 59,8%. Tirando o ano da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, esse foi o maior crescimento dos últimos 16 anos.

Além disso, de acordo com dados preliminares do Ministério do Turismo, com base em informações da Polícia Federal, houve aumento de 25% na entrada de turistas americanos, canadenses e australianos no Brasil de junho a agosto deste ano se comparado com o mesmo período do ano passado. O destaque fica para os Estados Unidos, maior emissor entre os contemplados pela isenção, que apresentaram aumento de 25,79% no número, saltando de 56.668 para 71.281 visitantes.

De acordo com a Organização Mundial de Turismo, medidas de facilitação de viagens podem gerar aumento de até 25% no fluxo de viajantes entre os países. Outro dado técnico que embasou a decisão do governo brasileiro em isentar países estratégicos da exigência de visto foi um levantamento realizado durante a Olimpíada de 2016. Para 82,2% dos turistas estrangeiros dos quatro países beneficiados com a medida, a isenção de vistos facilita o retorno ao país.