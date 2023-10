442

Celular com a Siri, assistente virtual da apple (Omid Armin/Unsplash) A Apple facilitou o comando de voz para ativar a assistente virtual no iOS 17: no lugar de "Ei, Siri", é possível falar apenas "Siri". No entanto, isso é um problema para quem tem o mesmo nome da ferramenta: é o caso de uma personal trainer escocesa de 26 anos, que precisou de um apelido para evitar a coincidência incômoda.

Em entrevista ao "The Sun", Siri Price revelou que perdeu a paciência com a mudança porque "as pessoas não podem nem dizer meu nome". Antes, a situação já podia ser um pouco chata, mas tinha um contorno — bastava cumprimentá-la com qualquer outra frase além de "Ei, Siri". Com o novo sistema, qualquer menção ao nome dela já pode ativar a assistente em alguns iPhones ao redor.

A escocesa diz que seus colegas de trabalho precisaram pensar numa alternativa para evitar a confusão e o resultado foi chamar a personal trainer pelo apelido de "Siz".

O novo atalho pode ser útil para algumas pessoas, mas definitivamente não teve um saldo positivo para Price: "tenho certeza que a Apple podia ter escolhido outra opção, existem várias pessoas chamadas Siri e as vidas delas ficaram insuportáveis por causa disso", revela Siri (ou "Siz") ao tabloide.

Pessoas também já tiveram problemas com a Alexa

Além da Siri, a assistente da Amazon é outro exemplo que pode incomodar a vida das pessoas que dividem o mesmo nome. Nos EUA, a mãe de uma criança chamada Alexa chegou a enviar uma carta ao então CEO da Amazon, Jeff Bezos, pedindo para que mudasse o comando de voz. Segundo o relato, a filha sofria bullying na escola e era "tratada como uma serva".

Na disputa entre os assistentes mais populares, o Google leva vantagem: a ferramenta é ativada a partir da fala "Ok, Google" e diminui as chances de confusões.