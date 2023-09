O palestrante e autor do livro "Assuma o Controle de suas Telas", Fábio Nugde explica como o consumo desenfreado no ambiente digital pode interferir no desenvolvimento mental: “Estudos mostram que o tempo excessivo gasto em frente às telas pode levar a um maior risco de desenvolver problemas de saúde mental . Além disso, o uso constante de redes sociais também pode contribuir para sentimentos de baixa autoestima e isolamento social.”