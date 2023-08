442

Fayda Belo, advogada e influenciadora, que conquistou a internet com seus vídeos engraçados sobre direito, acredita que toda a população merece ter conhecimento sobre o assunto. A consultora jurídica contou em entrevista exclusiva para o Estado de Minas, durante sua participação no último dia do FIRE FESTIVAL 2023, neste sábado (26/8), em BH, qual é a sensação de colher os frutos do projeto.





“Durmo com o coração pulsando, porque essa era a meta. A gente cria para ajudar o outro, o dinheiro é relevante, mas o motor é quem vai ouvir e ver o vídeo. Enquanto esse corpo humano recebe, aprende, e isso muda a história dele, não tem preço.”, conta Fayda.









Os conteúdos da advogada, que usa uma linguagem dinâmica para falar sobre leis e direitos da população, tem um grande alcance. Um dos vídeos tem mais de 19 milhões de visualizações no TikTok.





Fayda é advogada, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios Hotmart/Divulgação



Desafios de uma mulher preta

Apesar de sentir que todos os dias “muros se rompem” quando o assunto é gênero e raça, Fayda destaca que ainda sofre empecilhos na sua área. Segundo ela, mulher preta que advoga no ramo criminal, o ramo em que atua, pode se tornar um ambiente machista e hostil.





“Quando eu falo em gênero, sempre pensam em quem é a mulher branca, porque reduzem a mulher negra à raça, quando na verdade a gente tem conhecimento técnico para falar de vários outros temas. Então, são muros que todo dia a gente vai rompendo, porque como uma boa brasileira, não desisto nunca”, afirma a advogada influenciadora.