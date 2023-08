SIGA NO

442

Neste sábado (26/8), terceiro e último dia do maior evento de empreendedorismo e marketing digital da América Latina, o Fire Festival 2023 contou com uma programação agitada que fechou com chave de ouro os três dias de imersão.





Wendell Carvalho, Carol Rache, Fayda Belo e outros grandes nomes do digital subiram ao palco e trouxeram diferentes insights aos participantes. Este ano, foram cerca oito mil pessoas de 26 países, durante os três dias de evento.





Mais de 3 mil colaboradores estiveram envolvidos na sua realização, com estimativa de R$ 50 milhões movimentados na economia de Belo Horizonte, de acordo com dados oficiais de Hotmart, criadora do evento.

FIRE FESTIVAL 2023 reúne oito mil pessoas durante os três dias de evento, no Expominas BH. Hotmart/Divulgação

Levante-se e brilhe!

Entre as atrações do último dia, o ator Otaviano Costa, 50 anos, também fez parte da programação. Risadas e insights marcaram a palestra inédita, “Levanta-se e brilhe”, que Otávio trouxe para o palco principal do evento.

Ele contou sobre os erros e acertos que teve em sua trajetória na comunicação e a definiu como “Cara de pau é alma do meu negócio”.



Confira abaixo entrevista do ator ao Estado de Minas.

Você sempre trabalhou na televisão, como é a transformação de migrar para a internet?

É um processo de muita reinvenção, uma palavra que ganhou muita força especialmente por causa da pandemia. Mas não há outra síntese, a não ser essa mesmo. A gente está se reinventando, sendo inquieto, buscando alternativas. Eu, como artista, acima de tudo, sempre tento buscar alguma forma de poder me expressar, seja em alguma plataforma, fazendo alguma coisa inovadora, um podcast, um programa de TV que parece internet.

Você estava falando ali que começou bem cedo, com 16 anos, e hoje você está com 50. O que você planeja para os próximos anos?

Estou planejando não parar no tempo, eu acho que nós não podemos parar no tempo e pelo tempo que é imposto por muita gente. Muitas pessoas acham que existe um tal tempo contra a gente, né? Acham que aos 25 parece que não tem tempo de nada, aos 50 menos ainda. Sendo que o mundo já está provando, por meio de figuras, espero que eu seja até um exemplo de inspiração para isso, que nós nos encontramos na flor da pele de energia, ideias, acontecimentos, realizações. Então, aproveite a idade e o tempo que você tem de maneira muito feliz, para que se torne uma pessoa criativa e produtiva.

Sobre o Fire Festival

O FIRE FESTIVAL nasceu em 2015 como um dos principais eventos de marketing e empreendedorismo digital do Brasil, sempre unindo pessoas e marcas a conhecimentos e experiências únicas. São bastante expressivos os números até agora: em seis edições, foram realizadas mais de 300 palestras e mais de 60 mil participantes de 66 países reunidos, além, claro, de muito negócio feito e muito conteúdo compartilhado.

Fire Festival 2024: ingressos já à venda

A Hotmart já confirmou a edição para o ano que vem, de 29 a 31 de agosto de 2024, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). Até o momento, mais de 1,7 mil ingressos já foram vendidos. Os interessados em garantir seu ingresso podem se inscrever na lista de espera, no site do evento , para adquiri-lo com condições especiais.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.