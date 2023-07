'Metroidvania' nacional com tema de pirata é disposto no BIG 2023

442

O novato 'Rookie' desbrava uma ilha sombria empunhando um anzol gigante em busca de seus companheiros (foto: Reprodução/Mad Mimic) Durante o Brasil International Games Festival (BIG), que terminou no domingo (2/7), o estúdio brasileiro Mad Mimic exibiu o trailer de um projeto de jogo independente com temática pirata, anunciado no mês passado. Inspirado em metroidvanias, Hollow Knight e Ruined King: A League of Legends Story, é uma exploração de uma ilha sombria e cheia de mitos em Mark of the Deep. A previsão de lançamento é para 2024, na plataforma Windows.









O game está em processo de arrecadação, pela plataforma catarse, garantindo benefícios aos usuários que ajudarem na meta de R$ 300 mil. Ela deverá ser batida até 29 de julho para que o estúdio receba os fundos. Algumas das recompensas já estão esgotadas e variam entre valores de apoio de R$ 10 a R$ 5 mil; este último garante até mesmo o convite a uma festa do jogo. Confira a campanha.





Segue o trailer de anúncio oficial:









Em conversa com a IGN Brasil, Luís Gustavo Sampaio, diretor de desenvolvimento do jogo, explica a escolha da arma: "A ideia de Rookie surgiu para mostrar que ele é um novato na tripulação, que está em um lugar maldito e tá se dando bem nesse lugar, e daí vem essa pegada mais rebelde do personagem. Por isso a arma dele é um anzol em vez de uma espada."

Luís Gustavo também disse que o estúdio de São Paulo tem bastante esperanças no quesito de gameplay, principalmente por experiências de desenvolvimentos passados como no jogo ‘Dandy Ace’. "Desde o início da produção de Mark of the Deep, a gente tem total confiança que faríamos algo bom no quesito jogabilidade. Isso nos permitiu arriscar mais, explorarmos mais o level design, a narrativa e outros tipos de sistemas. Apesar de não termos diversas características de Dandy Ace no Mark (of the Deep), temos o mesmo sistema de skill que nos permitiu diversificar toda a parte de inimigos do game. Este jogo é uma evolução mais madura de Dandy Ace, mesmo sendo de um gênero diferente."





Segundo o portal, influenciadores digitais farão parte da equipe de dublagem de Mark of the Deep.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata