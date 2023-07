Threads e BlueSky: conheça as redes concorrentes do Twitter

442

Apesar das três redes apresentarem os posts de textos curtos como foco, possuem grandes diferenças entre si (foto: Reprodução)

Novas redes sociais começaram a surgir com a mesma função do Twitter, desde as polêmicas envolvendo Elon Musk, que comprou a plataforma em outubro de 2022. Dois aplicativos chamam mais atenção dos internautas que podem abandonar o passarinho azul e migrar para uma das novas opções.





O aplicativo Bluesky tem chamado a atenção do público. No Brasil, os downloads da rede social cresceram exponencialmente na última semana. Já o Threads, novo lançamento da Meta, também responsável por Instagram, Facebook e WhatsApp, está previsto para a próxima quinta-feira (4/7) e também ameaça a plataforma de Elon Musk.





Bluesky





Bluesky foi criado antes da aquisição de Elon Musk , como um produto do Twitter, mas virou uma empresa independente em 2021, e foi lançado em todas as lojas de aplicativos em fevereiro de 2023. O serviço foi uma aposta de Jack Dorsey, cofundador do Twitter e atual presidente da rede social.





A rede social lembra muito o Twitter, mas com uma diferença importante. Diferente das plataformas tradicionais, o Bluesky tem uma estrutura descentralizada.





Ainda trazendo semelhanças com o Twitter, lá você pode postar "skeets" (a versão deles dos tuítes) com até 300 caracteres, seguir outras pessoas e curtir, comentar e compartilhar os posts.





Em vez de linha do tempo, eles chamam de "skyline", a aba de posts das pessoas seguidas. Por enquanto, as mensagens diretas (DMs) ainda não estão disponíveis, mas podem ser adicionadas no futuro.





Mas não é qualquer um que pode criar sua conta, por enquanto, ao baixar o app e fazer o cadastro, você entra em uma lista de espera. Depois, é necessário que um amigo que já tenha a conta na plataforma compartilhe um código com você.





O código de convite é disponibilizado quinzenalmente para os usuários.









Threads





A nova rede social do grupo Meta, comandada por Mark Zuckerberg, que funciona como um microblog, será lançada nesta quinta-feira (6/7) e já gera muitas expectativas, apesar dos poucos detalhes revelados.





O “Thread” terá a mesma base de usuários do Instagram, usando o mesmo login para as duas plataformas e podendo mandar o mesmo username, uma forma que pode ajudar o aplicativo a ganhar inscrições rapidamente.





Na Apple Store, a rede social já aparece nas buscas e tem um aviso de “Em breve - 6 de Julho”.





Pelas poucas imagens de divulgação na loja de aplicativos da Apple, o app parece ter um design similar ao do Instagram, mas ferramentas parecidas com o Twitter, como “repostar”, “curtir”, “comentar” e por ser uma ferramenta de textos curtos.