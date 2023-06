Linda Yaccarino assume como CEO do Twitter para reverter queda na receita

442

Linda Yaccarino assumiu o cargo após ser nomeada por Elon Musk. (foto: Angela Weiss e D Dipasupil/AFP)

Linda Yaccarino, a nova presidente-executiva do Twitter, assumiu o cargo na segunda-feira (5/6), aproximadamente um mês após ser nomeada por Elon Musk. Yaccarino celebrou seu primeiro dia na função através de um tuíte, sem entrar em detalhes adicionais.



A executiva, que anteriormente atuava como líder de publicidade na NBCUniversal, chega ao Twitter em um período no qual a empresa busca recuperar sua receita proveniente de anúncios. Musk, que se tornou CEO após adquirir a plataforma por US$ 44 bilhões em outubro passado, afirmou que Yaccarino auxiliará no desenvolvimento de um "aplicativo para tudo".





Além de Yaccarino, Joe Benarroch, ex-executivo da NBCUniversal, também integrou-se à equipe do Twitter na segunda-feira. Antes de sua transição, Benarroch era responsável pela estratégia de comunicação da divisão de Publicidade e Parcerias da Comcast, subordinado a Yaccarino. Aos 60 anos, Yaccarino é uma figura de grande destaque no mundo da publicidade, mantendo sólidos relacionamentos com profissionais de marketing, agências publicitárias e conexões com a estrutura tradicional dos negócios globais, como o Fórum Econômico Mundial, onde atua como copresidente.





Conforme apontado pelo Financial Times, os investidores do Twitter esperam que Yaccarino exerça uma liderança firme para solucionar o complicado relacionamento de Musk com os anunciantes, que representam a principal fonte de receita da plataforma. Sua nomeação ocorre em um momento em que Musk enfrenta dificuldades para estabilizar as finanças do Twitter, promovendo uma reestruturação significativa e corte de gastos. Críticos argumentam que tais medidas geraram caos interno e problemas técnicos para os usuários da plataforma.