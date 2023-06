IOS 17: saiba quais modelos de Iphone serão aposentados

442

Confira quais modelos de Iphone não receberão a atualização do novo sistema operacional. (foto: Apple / Divulgação) Na última segunda-feira (5/6), a Apple realizou a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023 para revelar ao público as mais recentes novidades da empresa . Entre os destaques do evento, estava o lançamento do iOS 17, novo Sistema Operacional (SO) que traz diversas inovações e, como é de costume, “aposenta” alguns Iphones antigos









No entanto, é importante ressaltar que os iPhones "descontinuados" ainda continuarão funcionando normalmente. Aqueles que possuem algum dos modelos presentes na lista divulgada pela empresa poderão continuar utilizando os telefones. Além disso, a Apple costuma disponibilizar atualizações para versões antigas do iOS quando falhas críticas são descobertas, garantindo a segurança e a integridade dos dispositivos mais antigos.

Ou seja, a escolha de encerrar o suporte para determinados modelos de iPhones não implica em uma obsolescência instantânea. Os aparelhos continuam funcionando, permitindo que os usuários realizem suas tarefas diárias e aproveitem os recursos disponíveis. No entanto, com o passar do tempo, é possível que a falta de atualizações de segurança e novos recursos possa limitar a experiência dos usuários, especialmente em relação a aplicativos e serviços mais recentes.





A prática de encerrar o suporte a dispositivos mais antigos é adotada pelas empresas de tecnologia como uma maneira de direcionar recursos para o desenvolvimento de novas funcionalidades e aprimoramentos em hardware e software. A Apple, assim como outras empresas do ramo, busca oferecer uma otimização da experiência, aproveitando os avanços tecnológicos e as capacidades dos dispositivos mais recentes.





Mas afinal, quais aparelhos não receberão a nova atualização? Confira a lista a seguir:

Iphones não compatíveis com o IOS 17:

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X

Iphones que receberão a atualização do IOS 17:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (2ª e 3ª geração)



E quais são as novidades do IOS 17?

Todas as novidades podem ser conferidas no site da Apple. Confira algumas das principais:





Mensagens: O aplicativo de mensagens será repaginado. Algumas das novas funções incluem: compartilhamento de localização, filtros de pesquisa nas mensagens recebidas e enviadas, transcrição de áudio, entre outros.





Namedrop: função derivada do airdrop, sistema de compartilhamento de arquivos da Apple, permite que informações de contato sejam trocadas a partir da aproximação de dois aparelhos. Além disso, o cartão de contato que aparece é completamente customizável.

O Namedrop é uma das novidades do IOS 17 e permite que informações sejam compartilhadas apenas com a aproximação de aparelhos. (foto: Apple / Divulgação)

StandBy: o modo StandBy vira a tela na horizontal enquanto exibe widgets como previsão do tempo, calendário, entre outros.

O modo StandBy apresenta os widgets com informações importantes em tela cheia (foto: Apple / Divulgação)







Figurinhas: as amadas figurinhas agora poderão ser feitas a partir de fotos, vídeos e emojis. Podem ser utilizadas em qualquer conversa no aplicativo de mensagens.





Journal: Novo aplicativo que permite o registro de informações pessoais, pensamentos, atividades. No site da Apple, o aplicativo é definido como “uma nova forma de apreciar os momentos da vida e preservar memórias”.