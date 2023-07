Anatel comemora um ano de 5G no Brasil, mas enfrenta desafios de cobertura

442

Em meados de julho de 2022, o sinal de 5G chegou a Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Completando um ano de implantação no Brasil, a tecnologia de quinta geração (5G) para dispositivos móveis trouxe mudanças significativas no panorama da conectividade nacional. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), aproximadamente 30% dos municípios brasileiros, equivalente a uma população de oito milhões de pessoas, já têm acesso à nova tecnologia. Entretanto, ainda existem relatos de usuários que sofrem com a instabilidade da conexão 5G.

O Conexis, Sindicato das Empresas de Telecomunicações e Conectividade, destaca o rápido avanço do 5G em comparação com o 4G. Em apenas nove meses, a tecnologia 5G alcançou a marca de oito milhões de usuários, superando a trajetória do 4G que levou um ano e meio para atingir sete milhões de usuários.

A Anatel autorizou 1610 municípios brasileiros a adotarem a tecnologia 5G, sendo que 150 já dispõem da conexão. As cidades que têm o 5G são as de maior população, correspondendo a 43% do total de habitantes do Brasil, segundo a Conexis. A capital, Brasília, liderou o processo sendo a primeira cidade a receber o 5G.

Os usuários que já usam o 5G percebem a diferença em termos de velocidade. Como é o caso de Vagner Neves, cenotécnico, que ressalta a melhoria na navegação em redes sociais, carregamento de vídeos e fotos.

No entanto, ainda há obstáculos para o pleno funcionamento do 5G. Mesmo em cidades onde a tecnologia está disponível, há relatos de usuários que não conseguem manter a conexão constantemente. Isso pode estar relacionado à compatibilidade do aparelho com a nova tecnologia e a necessidade de estar próximo a uma antena 5G.

A Anatel estabeleceu que as empresas de telecomunicações devem instalar uma antena para cada 100 mil habitantes, meta que sobe para uma antena a cada dez mil habitantes até 2025. Contudo, as legislações municipais têm impactado na velocidade de instalação desses equipamentos.

Para Marcos Ferrari, presidente executivo do Conexis, a burocracia municipal na aprovação de licenciamentos para as antenas de pequeno porte do 5G tem prejudicado a expansão da tecnologia.

A Anatel, por sua vez, considera o processo de implantação do 5G no Brasil um sucesso, destacando a antecipação no cumprimento das metas. Moisés Moreira, conselheiro da Anatel, acredita que a rede 5G estará ainda mais avançada no próximo ano em relação à conectividade.

Atualmente, 126 modelos de smartphones estão homologados pela Anatel para se conectarem à rede de quinta geração.