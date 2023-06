Google lança visualização imersiva de pontos turísticos do Brasil

Recurso de imersão do Google Maps está liberado para quatro capitais brasileiras (foto: Reprodução)

O Google anunciou nesta terça-feira (27/6) o lançamento no Brasil de um recurso que permite aos usuários uma experiência imersiva em locais turísticos importantes usando o Google Maps. O novo recurso, chamado Visão Imersiva (Immersive View em inglês), permite que os usuários explorem virtualmente cartões-postais de, por enquanto, quatro capitais brasileiras.Outra função importante é o fato de o ambiente virtual mudar de acordo com as condições climáticas previstas para um dia selecionado, o que facilita você programar sua visita. A novidade inclui também informações de trânsito e até pontos de referência e comércio próximos.Para ter acesso a essa experiência tridimensional, os usuários devem abrir o Google Maps e selecionar o ícone "Immersive View". As imagens tridimensionais são geradas por inteligência artificial (IA), usando bilhões de fotos do Google Street View e visualizações aéreas do ponto turístico.