Cachorro misterioso invade o Twitter e intriga a internet

O meme do cachorro doge substituiu o tradicional pássaro azul (foto: Reprodução/Twitter)

O meme do cachorro Doge tomou conta do Twitter nesta segunda-feira (3/4), após substituir o tradicional pássaro azul. O proprietário da rede social, Elon Musk, foi o responsável pela troca, atendendo a sugestão de um seguidor. Os usuários se surpreenderam com a substituição.