Usuários brasileiros relatam instabilidade no Waze nesta terça-feira (21)

As reclamações sofreram um pico às 7h30. O aplicativo voltou ao normal duas horas depois (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press ) O aplicativo Waze apresentou instabilidade, no Brasil, no início da manhã desta terça-feira (21/6), segundo o site Downdetector, responsável por monitorar o funcionamento de ferramentas online. Usuários do aplicativo relataram o problema no serviço pelas redes sociais.









Usuários informaram que, além da dificuldade para carregar as páginas do Waze, as rotas não estavam sendo exibidas.





No Twitter, algumas pessoas até fizeram brincadeiras com a situação, “Hoje cheguei ao trabalho tal qual os homens das cavernas, por intuição. Motivo: Waze fora do ar”, disse uma usuária. Já outro usuário afirmou “Waze fora do ar é o novo ‘o mundo tá perdido’”.

Hoje eu cheguei ao trabalho tal qual os homens das cavernas, por intuição. Motivo: Waze fora do ar %uD83E%uDD21 %u2014 Keds - Ilcey %uD83E%uDD0D (@kayaceyloo) June 21, 2022

Em nota, a assessoria de comunicação do Waze informou ao Estado de Minas que tomou conhecimento do problema pela manhã e o corrigiu, o que possibilitou a volta do funcionamento normal da ferramenta. No entando, o retorno da empresa não foi informou o que teria provocado a instabilidade no aplicativo.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais