'Entre à direita, mas fora Bolsonaro': Ciro lança 'Waze' com a própria voz

Ciro Gomes lança 'Waze' com a própria voz (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)



O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) lançou, nesta segunda-feira (11/4), uma versão do aplicativo de trânsito Waze com a voz dele.





Entre as frases que os usuários poderão escutar com a voz do ex-ministro estão: "Entre à direita, mas fora Bolsonaro" e "vire à esquerda, mas não essa de goela".





Focado na comunicação digital e em conquistar os jovens, o pré-candidato chamou a versão de "Waze do Cirão". O aplicativo pode ser baixado pela Google Play e pela App Store.





Corrida ao Planalto

De acordo com o Datafolha, em pesquisa divulgada há duas semanas, o primeiro turno das eleições presidenciais ficará entre o ex-presidente Lula (PT), que tem 43% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 26%. Ciro Gomes aparece em quarto lugar, com 6% das intenções de voto, perdendo ainda para o ex-ministro Sergio Moro, cuja candidatura é incerta após troca de partido.





Já a pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta segunda-feira (11/4), mostrou que, entre os paulistas, Lula tem a preferência com 34% das intenções de voto e Bolsonaro tem 30%. Ciro Gomes aparece em seguida, com 8% das intenções.