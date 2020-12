Google voltou! Veja os problemas causados aos usuários ao ficar fora do ar

Serviços do Google apresentam falhas e prejudica home office dos usuários (foto: Getty Images) home office, diversos usuários ficaram prejudicados com o acesso para trabalhar e ter acesso às aulas on-line. Na manhã desta segunda-feira (14/12) os serviços do Google, como Gmail, Drive, Meet e outros ficaram fora do ar por algumas horas. Em, diversos usuários ficaram prejudicados com o acesso para trabalhar e ter acesso às aulas on-line.









E como muitas pessoas estão em home office ao longo dos últimos meses, estes serviços do Google estão sendo utilizados como ferramenta de trabalho e até mesmo de aulas on-line. Por isso, na manhã desta segunda-feira (14/12), com as falhas do servidor, ficaram prejudicados.



Confira algumas reações:





Eu fazendo a prova pq o #Google resolveu o problema pic.twitter.com/sJK3QFItLb — Ana (@AnaJliaSeabra1) December 14, 2020













Por isso, confira algumas dicas para manter seus dados seguros na nuvem. Se possível, mantenha os arquivos salvos em mais um lugar para segurança.

Senhas

Não utilize senhas óbvias e fáceis de decifrar;

Coloque senhas em todos os arquivos;

Não utilize a mesma senha para todos os serviços que acessar;

Não forneça suas senhas para outra pessoa, em hipótese alguma;

Ao sair do seu ambiente virtual, utilize as opções “Sair” e “logout”;

Altere suas senhas periodicamente ;

; Não salve senhas no navegador web.





Dados

Distribua seus dados em diversos compartimentos virtuais;

Não armazene nas nuvens dados sensíveis, confidenciais e estratégicos;

, confidenciais e estratégicos; Mantenha backup dos seus dados;

Sempre utilize softwares originais quando precisar inserir dados para alguma operação

Faça compras somente em sites de boa reputação;

Verifique sempre o símbolo do “cadeado” nas URLs de páginas que peçam dados pessoais ou financeiros.





Sistemas e equipamentos

Utilize um bom antivírus;

Faça atualizações periódicas de segurança do antivírus, sistema operacional, navegadores e de todos os aplicativos;

do antivírus, sistema operacional, navegadores e de todos os aplicativos; Quando possível, utilize criptografia de dados;

de dados; Proteja também os equipamentos que mais costuma usar, com senhas e, se possível, em aparelhos com funcionalidades que permitam bloqueá-los em caso de roubo ou perdas (por exemplo, o iPhone oferece isso);

Tome cuidado com os dispositivos (especialmente os móveis) que podem ser facilmente furtados.

