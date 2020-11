Jogar ou estudar? Confira os melhores notebooks para comprar na Black Friday

(foto: Freepik)



Que tal começar 2021 com um notebook novo? Se esse é o seu desejo aproveite as promoções da Black Friday , que ocorre oficialmente nesta sexta-feira, 27. Em razão da pandemia da COVID-19, o home office e as aulas on-line viraram parte da rotina, exigindo dispositivos mais rápidos e com bom armazenamento.





O interessante, portanto, é que o notebook já era um dos itens mais procurados nas edições anteriores da Black Friday. Mas neste ano a tendência é que as pessoas aproveitem as ofertas de notebooks para adquirir uma máquina mais potente. Isso porque tudo indica que as aulas on-line e o home office devem continuar pelo menos no primeiro semestre de 2021 devido à pandemia.





E o mercado já se preparou para a demanda dos consumidores. As principais marcas lançaram produtos com tela full HD, processadores rápidos e memória ampliada. Nesse sentido, há opções para todos os gostos e bolsos, como para estudar, trabalhar ou jogar.





Veja como o home office virou uma tendência para 2021





Logo que as medidas restritivas começaram após a pandemia as empresas esvaziaram os escritórios e mandaram seus colaboradores trabalharem em casa. Certamente o acordo do uso de equipamentos variou de empresa para empresa, mas muitas organizações cederam notebooks para os seus funcionários.

Com efeito, o home office que já era um velho conhecido de muitos trabalhadores se tornou um grande aliado no combate à disseminação do novo coronavírus.





E as empresas aderiram ao modelo. Segundo a pesquisa Gestão de Pessoas na Crise COVID-19, desenvolvida pela Fundação Instituto de Administração (FIA), 46% das empresas adotaram o teletrabalho em abril.

No entanto, ainda se discute se após o controle da pandemia o regime será mantido pelas empresas. Mas segundo a pesquisa da empresa de consultoria Robert Half se depender dos profissionais o trabalho remoto será mantido. Com efeito, o levantamento mostrou que 86% dos trabalhadores querem trabalhar de casa mais vezes após a pandemia.

Afinal de contas, 67% das pessoas identificaram que é possível trabalhar home office e 49% consideraram que foi mais fácil manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal com o teletrabalho.





Saiba o que deve mover a compra de notebooks na Black Friday





Portanto, como já foi possível perceber, a compra de notebook na Black Friday deve ser movida pela expectativa de se estender o home office pelos próximos meses até que toda a população seja imunizada contra o novo coronavírus.

Enfim, um estudo feito na Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que o uso do home office deve crescer 30% após a pandemia. Mas as empresas devem se adaptar de fato ao regime, alterando processos e ajustando a adaptação.

Mas além disso não podemos nos esquecer do EAD (Ensino a Distância) e das aulas on-line isoladas e adotadas durante a pandemia, envolvendo todos os níveis de ensino.

Por conta disso, o notebook se tornou uma ferramenta indispensável nos lares, já que nem todos os procedimentos podem ser feitos via smartphone.





Notebook está entre os três produtos mais procurados no e-commerce

Os produtos eletrônicos, de maneira mais ampla, são os mais procurados na Black Friday. Entretanto, o notebook está entre os três itens mais buscados, segundo listagem do Méliuz. Veja a seguir quais são os produtos mais lembrados na Black Friday:

smartphones;

iPhone;

notebook;

roupas e calçados;

TVs e Smart TVs;

PS4;

Xbox One;

passagens aéreas;

geladeira e eletrodomésticos;

viagens.





Mas como comprar o melhor notebook para a sua necessidade? Veja as dicas a seguir.





Confira os melhores notebooks por categoria de uso

A Black Friday se aproxima, e os notebooks estão no topo das pesquisas. Portanto, veja listagem a seguir das máquinas mais indicadas pelo site Zoom, conforme a necessidade do consumidor.

Lembrando que deve ser levado em conta o custo-benefício do dispositivo. Além disso, se você quiser aumentar o desempenho da máquina posteriormente pode ficar tranquilo, pois é possível instalar memória RAM ou adicionar um SSD.

5 melhores notebooks para estudar









(foto: Divulgação)





Acer Chromebook

Seu sistema operacional é o Chrome OS, sendo básico e eficiente para os estudos. O preço é a partir de R$ 1.604,55;

Samsung Flash F30

Sua tela é de apenas 13,3 polegadas com resolução Full HD. Ideal para quem precisa de portabilidade. Custa a partir de R$ 2.199,00;

Lenovo IdeaPad S145

Possui processador Intel Core i3, com HD de 1 TB, além de contar com Windows 10. Custa a partir de R$ 2.849,05;

Samsung Book E30

Foi lançado neste ano, contando com 4 GB de memória RAM e armazenamento em HD de 1 TB. O preço sai a partir de R$ 2.789,00;

Acer Aspire 3

Ele garante bom desempenho por contar com HD de 1 TB e 8 GB de memória RAM. Vale a partir de R$ 3.499,00.





5 melhores notebooks para trabalhar





(foto: Divulgação)





Samsung Book E30

Ele conta com um processador i3 de 10ª geração e 4 GB de RAM. Pode ser encontrado com preço a partir de R$ 2.789,00;

Acer Aspire 3

O notebook possui processador Ryzen, com diferencial de 12 GB de memória RAM. Custa a partir de R$ 4.512,50;

Notebook Dell Inspiron 3583

Esse notebook tem HD de 1 TB, portanto, com bom espaço para armazenar arquivos do trabalho. O valor sai a partir de R$ 3.440,07;

Acer Aspire 5

É ideal para quem quer ter mais desempenho, pois contém processador i5 de 10ª geração. O custo é a partir de R$ 3.799,00;

Lenovo IdeaPad S145

Ele conta com tela Full HD, processador Intel Core i7 da 8ª geração e 8 GB de memória RAM. Vale a partir de R$ 3.899,00;





5 melhores notebooks para jogar









(foto: Divulgação)





Acer Aspire Nitro 5

O destaque desse notebook é a placa de vídeo GeForce GTX 1050 que possui memória dedicada de 4 GB, ou seja, é ideal para colocar os gráficos no máximo. Custa a partir de R$ 5.984,99;

Dell G3 (3590 – U5OP)

Conta com processador Intel Core i5 de 9ª geração, além de possuir o modo Game Shift, com sistema de refrigeração intenso. O preço sai a partir de R$ 7.234,67;

Lenovo IdeaPad L340

Tem ótimo custo-benefício, processador Intel i% de 9ª geração e já vem com Windows 10. Vale a partir de R$ 5.299,00;

Acer Predator Helios 300

Conta com tela de 15.6 polegadas com resolução Full HD, melhorando a experiência na hora de jogar. É vendido a partir de R$ 7.499,00;

Lenovo Legion Y540

O notebook já conta com SSD e um HD de 1 TB, permitindo assim vários jogos e arquivos. Seu preço é a partir de R$ 13.949,00.





Portanto, a dica é aproveitar os momentos que restam antes da sexta-feira de ofertas e pesquisar sobre a máquina ideal para o seu perfil.





Saiba mais sobre onde comprar o seu notebook na Black Friday





Além do comércio físico, o e-commerce estará fortalecido na Black Friday 2020 devido à pandemia. Nesse sentido, separamos uma lista das lojas on-line especializadas em eletrônicos com boa reputação nos sites de avaliação, como o Ebit. Confira:

Girafa;

Novo Mundo;

taQi;

Eletrosom;

Onofre Agora;

Oficina dos Bits;

Shoptime.

Além disso, há os famosos marketplaces, como Americanas, Magalu e Ponto Frio onde vale a pena pesquisar antes de escolher a loja.

Em suma, trocar o notebook para começar 2021 com uma máquina mais potente é importante, mas é bom ficar atento às dicas de especialistas em planejamento financeiro. Não se esqueça, portanto, de avaliar a sua necessidade e estabelecer um teto de gastos.

Em suma, trocar o notebook para começar 2021 com uma máquina mais potente é importante, mas é bom ficar atento às dicas de especialistas em planejamento financeiro. Não se esqueça, portanto, de avaliar a sua necessidade e estabelecer um teto de gastos.