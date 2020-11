Twitter exibirá alerta para quem curtir tweets com informações falsas

Aviso aparece para quem curte conteúdos enganosos na rede social (foto: Divulgação/Twitter)

O Twitter anunciou novas medidas para conter a disseminação de informações falsas na rede social. Os usuários que curtirem um tweet sinalizado como enganoso receberão um alerta dos mesmos moldes como já acontece nos retweets.





Os alertas serão exibidos para quem curtir tweets com informações enganosas sobre a pandemia da COVID-19, eleições e outros assuntos de interesse público.









A rede social anuciou a ferramenta nessa segunda-feira (23), poucas semanas após divulgar o desenvolvimento do novo recurso. Funcionará de forma semelhante aos retweets: o aviso aparecerá logo após o usuário curtir, informando sobre a descredibilidade do conteúdo e questionando se o usuário realmente quer seguir com o procedimento.





O Twitter foi destaque durante as eleições municipais brasileiras e as presidenciais americanas, quando sinalizou diversos conteúdos como falsos, tendo agências de checagem como parceiras.