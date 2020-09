Android foi responsável por levar internet a 1,3 milhão de pessoas em Minas

AM

Segundo os dados, 24 milhões de brasileiros foram introduzidos à internet por meio de um dispositivo Android (foto: PixaBay/Reprodução) Global Bain & Company divulgou nesta segunda-feira (21) um estudo sobre o impacto econômico e social do Android no Brasil. Além de ser grande responsável pela democratização da internet, o sistema, que chegou há pouco mais de 10 anos ao país, ajudou na construção do ecossistema de tecnologia e gerou uma receita estimada em R$ 136 bilhões em 2019.



A pesquisa ainda informa que 24 milhões de brasileiros foram introduzidos à internet por meio de um dispositivo Android. Isso ocorre porque, a partir da introdução do sistema no país, os brasileiros começaram a comprar smartphones de uma vasta gama de fabricantes, como Samsung, Motorola, LG e Positivo.



Entre 2010 e 2018, a população digital do país saltou de 41% para 70%.





Em Minas, esse número é representado por cerca de 48% da população que acessa a internet apenas por smartphone. No estado, cerca de 94% das pessoas utilizam o aparelho todos os dias, e 96% afirma que o smartphone trouxe impacto positivo para suas vidas.





O Android ainda contribuiu para geração de uma receita de cerca de 136 bilhões de reais nas empresas diretamente ligadas a marca no Brasil. Esse valor representa aproximadamente 2% do PIB brasileiro.



Menor preço





Ainda segundo os dados apurados pela Bain & Company, atualmente, 80% das pessoas das classes D/E pagam menos de R$ 1.000 pelo smartphone. Isso acontece por causa dos ganhos em escala de produção e pela redução dos custos de componentes. Os preços dos smartphones também diminuíram.





Hoje, são vendidos cerca de 50 milhões de dispositivos por ano no mercado brasileiro. Isso equivale a dizer que um em cada quatro brasileiros comprou um smartphone novo no último ano.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina