WhatsApp disponibiliza modo escuro para iPhone e Android; saiba como ativar

O modo escuro está disponível para Android 10 e iOS 13 (foto: Divulgação/WhatsApp) WhatsApp anunciou nesta terça-feira (3) que disponibilizou a função modo escuro para usuários de Android e iPhone (iOS). Segundo a empresa, o recurso "foi um dos mais solicitados pelos usuários em todo o mundo". nesta terça-feira (3) que disponibilizou a função modo escuro para usuários de. Segundo a empresa, o recurso "foi um dos mais solicitados pelos usuários em todo o mundo".

SAIBA MAIS 14:31 - 23/01/2020 Tinder lança 'botão de pânico' para situações perigosas e emergências

10:29 - 19/01/2020 Usuários não conseguem enviar fotos, vídeos e áudios no WhatsApp

08:42 - 16/01/2020 Toyota injeta US$ 400 milhões em projeto de táxi voador Durante os testes, descobrimos que combinar preto e branco puro cria alto contraste que pode levar à fadiga ocular. Portanto, você notará um fundo cinza escuro especial e uma cor esbranquiçada que diminui o brilho da tela, reduz o brilho e melhora o contraste e a legibilidade", informou, em nota, a companhia responsável pelo mensageiro. "O modo escuro para o WhatsApp oferece uma nova aparência em uma experiência familiar. Ele foi projetado para reduzir a fadiga ocular em ambientes com pouca luz e evitar aqueles momentos quando o telefone ilumina a sala.. Portanto, você notará um fundo cinza escuro especial e uma cor esbranquiçada que diminui o brilho da tela, reduz o brilho e melhora o contraste e a legibilidade", informou, em nota, a companhia responsável pelo mensageiro.

O modo escuro está disponível para Android 10 e iOS 13. Para usar a função, é preciso ter a mais recente atualização do aplicativo baixada. Depois, no Android, basta acessar as configurações do WhatsApp, clicar em Conversas, em seguida em Tema, e selecionar o modo escuro. No iPhone, vá em Ajustes, toque em Tela e brilho e selecione Escura.

Hello, darkness

Para anunciar a novidade, o WhatsApp produziu um vídeo mostrando situações em que a tela clara pode ser um inconveniente para os usuários — no cinema, por exemplo. O filme é embalado por uma versão de The sound of silence, canção de Paul Simon, cujos versos "Hello, darkness, my old friend" ("Olá, escuridão, minha velha amiga", em tradução livre) fazem sucesso entre os internautas.