Usuários não conseguem enviar fotos, vídeos e áudios no WhatsApp

(foto: AFP / ARUN SANKAR )

O aplicativo mais baixado no Brasil e no mundo apresenta instabilidade na manhã deste domingo. Usuários não estão conseguindo enviar fotos, vídeos e áudios no WhatsApp. As causas da instabilidade ainda não foram informadas pelo Facebook, que é o responsável pelo aplicativo.





Segundo relatos de usuários, há o aviso de que "Sua mensagem não foi enviada".





O site Down Detector, que registra queixas de usuários em todo o mundo, já contabiliza milhares de reclamações.





Twitter. Em poucos minutos, a hashtag O assunto já é um dos mais comentados do. Em poucos minutos, a hashtag #whatsappdown chegou ao trending topics mundial e piadinhas e "memes" já começam a ser compartilhados nas redes sociais.





Veja a repercussão:





O Instagram Cai

O Facebook Cai

O WhatsApp Cai



MAS O TWITTER CONTINUA INTOCÁVEL, por isso eu amo aqui#whatsappdown pic.twitter.com/HgthEcR0rX %u2014 Tom | sdv %u2728. %u2601%uFE0F (@tombrisa) January 19, 2020

O Roteador Wi-fi me explicando pela 10%u2070 vez que não foi ele, foi o Whatsapp!#whatsappdown pic.twitter.com/Dc0n24euWi %u2014 Maconhista (@maconhasso) January 19, 2020

WhatsApp caiu // eu lembrando que ninguém conversa comigo mesmo #whatsappdown pic.twitter.com/I6pvcV48U5 %u2014 Wanderson (@wanderson16100) January 19, 2020

Eu querendo reclamar que o whatsapp caiu nos status do whatsapp e ficando puto pq os status não são publicados #whatsappdown pic.twitter.com/x9L5BYOLUU %u2014 Deus, Buda e a porra toda (@meninogueira) January 19, 2020