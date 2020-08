Você sabe o que é Inovação Aberta? Saiba como funciona

(foto: Pixabay/Reprodução ) Uma dinâmica colaborativa em que os parceiros se beneficiam ao desenvolver, juntos, soluções. Esse é um conceito inicial do termo Open Innovation ou Inovação Aberta, tema da 5ª edição do Summit Construtech - que terá uma live, no dia 19 de agosto, às 18h, com Rodolfo Zhouri, sócio e Chief Venture Officer da eMotion Studios.

Segundo Rodolfo Zhouri, Inovação Aberta é o nome que se dá ao processo de abertura de empresas para a busca de parcerias no meio externo (startups, universidades etc.) “Trata-se da captura e geração de valor de maneira altamente relevante para uma organização. De acordo com os termos atuais, a Inovação Aberta busca manter uma empresa ou um serviço relevante”, explica. “Hoje em dia, a inovação é o principal diferencial competitivo de uma empresa e está intrinsecamente relacionada ao seu crescimento, criação de riqueza e especialmente relevância.”

(foto: Reprodução )



Na visão do empreendedor, a aplicação da metodologia está entre os maiores desafios da Inovação Aberta no Brasil. “Um dos principais erros seria o de não alinhar o processo de inovação ao planejamento estratégico da empresa. É importante traçar ações focadas em atingir os objetivos da organização”, comenta.





Outro equívoco das empresas, apontado por Rodolfo Zhouri, é acreditar que há um prazo para encerrar o projeto de inovação, “quando, na verdade, é um processo que deve ser contínuo”. Além disso, é comum “não entenderem que, para gerar inovação, é preciso modificar a cultura da organização. É preciso implantar junto às pessoas um ‘mindset’ inovador, ou seja, uma atitude inovadora, que faz com que todos joguem junto e contribuam para que seja possível inovar”.





Embora a Inovação Aberta seja uma abordagem recente no Brasil, ainda restrita a grandes empresas, o país tem um enorme potencial para que estratégias de sucesso sejam desenvolvidas. “O Brasil tem um ecossistema de startups expressivo, mas ainda há muito a ser feito com relação à inovação aberta. Muitas empresas ainda não visualizaram o potencial do processo ou então têm grande dificuldade em colocar em prática a metodologia, uma vez que é preciso entender bem e alinhar a proposta a uma visão estratégica da organização, traçando ações que, de fato, gerem resultados condizentes com os objetivos de médio e longo prazo e, sobretudo, associando o capital humano da empresa nessas ações.





A eMotion Studios é atualmente a maior Startup Studio do Brasil, com mais de 10 anos de experiência em criar e desenvolver startups. Associado a isso, mantém um braço de Inovação Aberta, Tecnologia e Corporate Venture, criado para ajudar as organizações a acelerar seu crescimento, permitindo-as inovar mais rápido e de maneira sustentável, através da criação ou conexão com startups.









5ª Edição do Summit Construtech

Live: Erros e acertos no processo de Open Innovation

Com: Rodolfo Zhouri, sócio e Chief Venture Officer da eMotion Studios

Dia: 19/8 (quarta-feira), às 18h