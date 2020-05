Programa de pré-aceleração vai investir R$ 120 mil em projetos de inovação

Na edição do Launch 4 mais de 30 startups participaram do programa (foto: Raja Ventures/Divulgação)



SAIBA MAIS 18:47 - 22/02/2017 SEED abre 4ª rodada do programa de aceleração de startups

12:51 - 07/10/2014 Startup de Juiz de Fora é aprovada em programa de aceleração internacional; veja eventos relacionados

07:00 - 07/02/2013 Três startups do estado estão no programa da aceleradora global Wayra

Segundo Amanda Carvalho, analista de Inovação e Novos Negócios do Raja Ventures e coordenadora do Launch, um dos benefícios do programa é fazer a ponte entre empresas e empreendedores para fechar parcerias e validar o modelo de negócio. Ainda segundo a especialista, um dos objetivos é fortalecer o ecossistema de startups de Belo Horizonte e região. O Launch 5, programa de pré-aceleração do Raja Ventures, vai contemplar 30 projetos inovadores e com potencial de crescimento. Serão investidos, no total, R$ 120 mil para os três melhores classificados que possam trazer soluções para os mais diversos segmentos, como Energia, Construção Civil, Agricultura, Games, Setor Bancário e Financeiro, Mercado Imobiliário e Indústria Automotiva, Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT), Indústria 4.0, Blockchain e Building Information Model (BIM).Segundo Amanda Carvalho, analista de Inovação e Novos Negócios do Raja Ventures e coordenadora do Launch, um dos benefícios do programa é fazer a ponte entre empresas e empreendedores para fechar parcerias e validar o modelo de negócio. Ainda segundo a especialista, um dos objetivos é fortalecer o ecossistema de startups de Belo Horizonte e região.





Quem pode se inscrever?





Os projetos que farão parte do programa de pré-aceleração podem ou não ter registro formal. É obrigatório que os participantes, pessoas físicas brasileiras ou de qualquer outra nacionalidade, tenham acima de 18 anos. Pelo menos um membro do projeto precisa ter disponibilidade mínima de 20 (vinte) horas semanais para participação nas atividades online e desenvolvimento do projeto, podendo haver revezamento de seus integrantes nas atividades obrigatórias do programa.





Os representantes das startups participarão de forma remota por meio da plataforma e não haverá qualquer prejuízo no desenvolvimento das etapas. As inscrições se encerram no dia 31 de maio e o resultado será divulgado no dia 5 de junho. O programa terá início no dia 15 de junho.