Caiu aí? WhatsApp e Instagram apresentam falhas nesta terça-feira

Versão do WhatsApp para computadores não carrega QR Code para leitura via celular, o que torna o app inoperante (foto: Reprodução/WhatsApp)

Usuários da versão do WhatsApp para computador e também para smartphone precisam de paciência no fim da tarde desta terça-feira (14). Isso porque a versão Web não carrega nem gera QR Code para leitura, o que o torna inoperante.

O app para celular também apresenta instabilidade, sobretudo para enviar mensagens.

Especializado em enumerar falhas de aplicativos, o site Downdetector computou quase quatro mil notificações deno WhatsApp por volta das 17h desta terça – o que está muito além da média.

Situação semelhante aconteceu com outro aplicativo conhecido da internet: o Instagram. Por volta das 16h, o Downdetector registrou quase o dobro da média de notificações para o app.

Ainda não há explicações para as falhas. Vale lembrar que os dois aplicativos são desenvolvidos pela mesma empresa, o Facebook.

Certo é que usuários de outra rede social, o Twitter, já repercutem as falhas. O termo "WhatsApp" já se tornou o mais comentado do Brasil no fim da tarde desta terça.

Veja as reações abaixo:

O Telegram quando o WhatsApp cai pic.twitter.com/ttFHnimAv5 %u2014 PEDRÃO (@Itspedrito) July 14, 2020

WhatsApp parece a minha pressão do nada cai %u2014 GKAY (@gessicakayane) July 14, 2020

Eu chegando no Twitter pra ver se WhatsApp de todo mundo caiu pic.twitter.com/rm4w0oFvjm %u2014 Thiago Martins (@tgmartins) July 14, 2020

O Whatsapp caiu pra vocês aí também? %u2014 Hugo Gloss (@HugoGloss) July 14, 2020

piadas para quando cair o whatsapp:



- o whatsapp caiu? nem percebi, não recebo mensagem mesmo rs %u2014 Mauro Nakada (@MauroNakada) July 14, 2020

Meus amigos do Twitter são mt iguais a mim. Tava todo mundo mudando pro 4G e xingando a operadora de internet. Foi o Whatsapp e o instagram que deram pau. %u2014 Pai de 3 %uD83D%uDC3A%u26A1%uFE0F%uD83C%uDF33%uD83C%uDF3B (@brunogagliasso) July 14, 2020