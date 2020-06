Empresa cria biometria que reconhece as faces mesmo de máscara

(foto: Simulação Empresa 1)

A Empresa 1 lançou nesta segunda-feira (08) nova atualização do Sigom Vision, o sistema de biometria facial para transporte público que agora reconhece as faces dos usuários mesmo que eles estejam usando máscaras de proteção. A ideia faz parte de um investimento em pesquisas e aprimoramento dos sistemas de bilhetagem e tecnologias para mobilidade.





O maior deles é o comportamento dos algoritmos quando se depararam com situações comuns no dia a dia, como por exemplo, o uso de óculos escuros. Com o aumento de usuários utilizando máscaras de proteção, o sistema foi desenhado para contornar os antigos problemas e garantir sua função.



Vale relembrar, que o sistema biométrico funciona em três partes distintas: a captura das imagens, a verificação e a comparação. A biometria facial se baseia em pontos nodais da face. Quando o processo computacional está em execução, o algoritmo busca por esses pontos no intuito de encontrar se naquela foto que foi tirada realmente existe a face de uma pessoa.





Com a nova tecnologia, mesmo sem a identificação de algumas áreas do rosto, como a boca e a ponta do nariz, a quantidade de pontos reconhecidos pelo algoritmo pode ser suficiente para realizar a comparação dos atributos entre a foto capturada e a cadastrada previamente no banco de dados. Desta forma, com o incremento de inteligência que foi realizado, o sistema consegue remontar os pontos faltantes, identificando pontos que estão ocultos de forma que ele possa ser comparado depois.





*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte