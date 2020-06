Com bateria que dura quase dois dias, Xiaomi apresenta os novos smartphones da linha Redmi 9 no Brasil

Com cinco câmeras em alta resolução e muita tecnologia agregada, Redmi Note 9 Pro é uma opção de aparelho tanto para profissionais quanto para entretenimento (foto: Xiaomi/Divulgação) impactos da COVID-19 no mundo não alteraram a meta da Xiomi, terceira maior fabricante de smartphones do globo, em continuar lançando novos produtos, principalmente no Brasil. Após anunciar a chegada do Redmi Note 9S há um mês, a gigante de tecnologia chinesa complementa a linha Redmi Note com os modelos Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, além da novidade Mi Note 10 Lite, que chega ao país. Osno mundo não alteraram a meta da, terceira maior fabricante de smartphones do globo, em continuar lançando novos produtos, principalmente no. Após anunciar a chegada dohá um mês, a gigante de tecnologia chinesa complementa a linhacom os, além da novidadeque chega ao país.





No lançamento, feito virtualmente na tarde desta quarta-feira (3) por Luciano Barbosa, o head do Projeto Xiaomi no Brasil, o executivo fala como a empresa está encarando a crise provocada pela pandemia e na aposta de oferecer, aos fãs da marca e aos novos clientes, smartphones modernos, dotados de câmeras potentes e bateria de longa duração em toda a família Redmi 9. "O coronavírus mudou todas as estratégias de vendas. Apostamos nas parcerias com grandes varejistas como forma de aumentar os pontos de venda virtuais e, assim, tivemos um crescimento nas vendas no primeiro trimestre de 2020. No pós-pandemia, acreditamos no interesse dos consumidores por produtos que foram deixados de lado, como os patinetes elétricos", observa Luciano.

Os novos produtos

Redmi Note 9. A popular e campeã de vendas linha Redmi Note se destaca pelas configurações avançadas e de qualidade, mesmo com smartphones dentro da categoria de intermediários. O modelo Redmi Note 9 apresenta câmera quadrupla de 48MP, possibilitando fotos ultra detalhadas e retratos impressionantes, a partir dos efeitos da ferramenta bokeh. Um novo recurso prático de scanner de documentos também está incluído para digitalizar documentos, notas, recibos e etc. A bateria de 5020mAh com carregamento de 18W garante recargas velozes e suporta as longas jornadas do dia a dia, inclusive, para quem é entusiasta por games.





O novo aparelho também se destaca pelo visual moderno, exibindo um design novo com o imersivo DotDisplay de 6,53, protegido por um Corning® Gorilla® Glass 5 na frente. Na parte traseira, chama a atenção o visual simétrico com opções de cores variadas.





Redmi Note 9 Pro. Esse modelo mais avançado da família Redmi Note 9 apresenta poderosa configuração de câmera quádrupla de 64MP, ideal para qualquer situação. Além de potencial para a produção de fotos nítidas e de qualidade, a câmera do Redmi Note 9 Pro também garante vídeos no estilo cinematográfico, por meio do recurso quadro de filme 4K. As selfies ganham ainda mais vida com a câmera lenta presente na parte frontal.





O processador Qualcomm®Snapdragon ™ 720G com até 2,3 GHz oferece uma experiência de navegação de alto nível. O smartphone também conta com grande bateria de 5020mAh para que o usuário possa executar as ações sem que tenha que se preocupar. O aparelho é o primeiro da linha Redmi Note a conta com carregamento rápido de 30W, ou seja, recarga de até 57% em apenas 30 minutos.





“Bateria potente, câmera completa e visual diferenciado são alguns aspectos que tornam a linha Redmi Note uma das que apresentam melhor custo-benefício do mercado. Já fiquei até dois dias sem precisar de uma recarga. A bateria de 5020mAh é um diferencial dos produtos que chegam hoje aos pontos comerciais e no site de vendas da Xiaomi Brasil. O país ganha mais estes dois grandes smartphones que garantem verdadeiras experiências imersivas, seja para uso corporativo ou para entretenimento, atendendo a diferentes perfis de usuários”, reforça Luciano Barbosa, Head do Projeto Xiaomi no Brasil.





Mi Note 10 Lite. A nova aposta da linha Mi Note se destaca elo design elegante combinado com uma tela AMOLED curvada 3D imersiva de 6,47” para uma experiência de visualização totalmente imersiva. Permite desbloqueio rápido e prático com o sensor de impressão digital na tela. A bateria de 5260mAh garante duração de dois dias seguidos. O carregamento rápido de 30W possibilita uma recarga de 100% em apenas 64 minutos. A configuração de câmera quádrupla d 64MP oferece versatilidade total em suas fotos, seja ampla, ultra larga, macro ou retratos. A câmera principal de 64MP possui um sensor Sony IMX686 que captura fotos nítidas de dia e noite.





Os novos smartphones serão comercializados a partir de hoje (03), disponíveis no site oficial da marca, Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. O Redmi Note 9 3G com 64 de armazenamento chega com o preço de R$ 2.699 e está na promoção de lançamento por R$ 2.499. O Redmi Note 9 4G e 128 de armazenamento de R$ 2.999 por R$ 2.699. Já a versão Pro com 6G e 128 de armazenamento chega com o preço de R$ 4.199 e promocional de R$ 3.699.





CASA CONECTADA

Mi Smart Projector Min, com Android TV e Google Assistente integrados, transforma a sala de estar em um home cinema com projeções de até 120 polegadas (foto: Xiaomi/Divulgação )



Chega ao Brasil também o Mi Smart Projector Mini para transformar a casa em uma sala de cinema. A tela tem alcance flexível que varia de 60” e 120”, com qualidade de vídeo Full HD (1080P). Para os amantes dos streamings será possível otimizar a experiência, além de possibilitar a utilização do Google Assistant de forma mais rápida e simples. O produto chega ao Brasil com o preço de R$ 5.999.





“Percebemos uma demanda por produtos tecnológicos para quem se encontra em quarentena. A linha Smart home, Mi Smart Projector Mini é uma proposta de transformar a sala de estar em um verdadeiro home cinema e ainda com a tecnologia de conexão com diversos outros aparelhos, seja por wifi, bluetooth ou zigbee”, finaliza Luciano.





Sobre a Xiaomi





Atualmente, a Xiaomi é a terceira maior marca de smartphones do mundo e gigante da internet das coisas, com mais de 235 milhões de dispositivos inteligentes conectados à sua plataforma. A Xiaomi está presente em mais de 90 países e regiões ao redor do mundo e tem uma posição de liderança em muitos deles. Em julho de 2019, a companhia entrou pela primeira vez na lista Fortune Global 500, sendo a empresa mais jovem da relação.





No Brasil, a Xiaomi opera por meio da DL, importadora e distribuidora oficial de todos os produtos. Dentro do portfólio, destaque para smartphones, relógios, pulseiras e todo um ecossistema de produtos inteligentes, comercializados de forma oficial nas lojas do Shopping Ibirapuera e Shopping Center Norte, ambas em São Paulo, e no único e-commerce oficial, www.mi.com/br, além de sites de varejo tradicionais e marketplaces.