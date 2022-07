Cruzeiro avança por Bruno Rodrigues e pode definir contratação nesta semana

Bruno Rodrigues tem negociações avançadas com o Cruzeiro para a sequência da temporada (foto: Famalicão/Divulgação )





O Cruzeiro espera concluir, até o fim desta semana, as negociações com Bruno Rodrigues, que esteve por último no Famalicão, de Portugal. As tratativas com o atacante de 25 anos avançaram nas últimas horas e há expectativa de que o martelo seja batido ainda nesta segunda-feira (4).









Conforme apurou o Superesportes, um ponto ainda em discussão é o tempo de contrato. A tendência, segundo fontes ligadas ao jogador, é que o vínculo tenha duração até o fim de 2023, assim como o do volante Fernando Henrique, que será cedido pelo Grêmio. Contudo, não está descartado um acordo até dezembro deste ano.





Bruno Rodrigues será emprestado ao Cruzeiro pelo Tombense, clube administrado pelo empresário Eduardo Uram e que detém os direitos econômicos do atacante. O interesse celeste foi divulgado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio.





Em 2021 e 2022, Bruno disputou 40 jogos pelo Famalicão. Ele marcou oito gols e deu quatro assistências. A temporada só não foi melhor do que a de 2020, quando o atacante entrou em campo 47 vezes pela Ponte Preta, marcou 11 gols e deu 11 assistências.





Em 2021, ele também vestiu a camisa do São Paulo no primeiro semestre, mas não recebeu muitas oportunidades sob comando do técnico Crespo - foram sete jogos e nenhum gol. Bruno foi formado nas categorias de base do Athletico-PR. Ele ainda passou por Joiville, em 2017, e Paraná, em 2019.





No esquema tático de Pezzolano, caso acerte de fato com o Cruzeiro, Bruno deverá atuar como um extremo pelo lado esquerdo. Foi essa função que o atacante exerceu nas últimas temporadas. Ele enfrentará concorrência direta de Jajá, Luvannor, Vitor Leque e Waguininho.





Janela de transferências





Vale lembrar que, ainda que Bruno Rodrigues desembarque em Belo Horizonte nesta semana, ele só ficará à disposição do técnico Paulo Pezzolano na segunda quinzena do mês. Isso porque a janela de registros do futebol brasileiro será aberta em 18 de julho - e funcionará até 15 de agosto.