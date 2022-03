Atlético enfrenta a Caldense no Mineirão e pode até perder para ir à final

O atacante Eduardo Sasha será titular na partida no lugar de Hulk, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo (foto: Pedro Souza/Atlético)







O Atlético defende hoje a boa vantagem para avançar à final do Campeonato Mineiro pelo 16º ano consecutivo – não fica de fora desde 2006. A partir das 18h, o Galo recebe a Caldense, no Mineirão, pelo jogo de volta das semifinais do Estadual, com a possibilidade de perder por até dois gols de diferença para chegar à decisão contra o rival Cruzeiro.

Na partida de ida, o Atlético conquistou a vantagem com a vitória por 2 a 0 sobre a Caldense, também realizada no Mineirão. O jogo teve o mando de campo da Veterana devido à impossibilidade de o estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, receber o árbitro de vídeo (VAR). Na outra semifinal, o Cruzeiro eliminou o Athletic – com vitórias por 2 a 0 e 2 a 1 – e retornou a uma final estadual após duas temporadas.

Caso avance à final, o Atlético entra em campo em condições de igualdade com o Cruzeiro, sem vantagem. E se a partida terminar empatada, o título será decidido nos pênaltis. Em uma eventual classificação, o Alvinegro buscará o terceiro título estadual consecutivo. Dos 15 anos seguidos em que esteve na finalíssima, o Galo levantou a taça oito vezes.





DESFALQUES

Para a partida de hoje, o técnico Antonio Mohamed tem nove desfalques confirmados. Autor dos dois gols alvinegros na vitória do jogo de ida contra a Caldense, Hulk recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o confronto de volta. Referência do time, atacante é o artilheiro isolado do Mineiro, com oito gols.





Também são ausências os seis atletas convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar: o goleiro Everson (Brasil), os zagueiros Godín (Uruguai) e Alonso (Paraguai), o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Brasil) e os atacantes Vargas (Chile) e Savarino (Venezuela).





No departamento médico estão o lateral-esquerdo Dodô, que se recupera de uma cirurgia de correção de ruptura no menisco medial, e o atacante Echaporã, que sofreu uma fratura na mão esquerda durante os treinamentos da última terça-feira. Em contrapartida, o lateral-direito Mariano pode voltar ao time. Recuperado de edema na coxa, o defensor voltou a treinar na semana passada. Ele não joga desde o clássico contra o Cruzeiro, realizado no dia 6 de março, quando o Atlético bateu o rival por 2 a 1.





O ADVERSÁRIO

Apesar de a necessidade de vencer o atual campeão mineiro, brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa por três gols de diferença, a Caldense mantém a confiança na semifinal. O treinador da Veterana, Gian Rodrigues, demonstrou esperança na reviravolta.





“Eu trabalho em um esporte competitivo. Eu sei que estou jogando contra uma equipe que dispensa comentários. Vou ser sincero, estou muito honrado de fazer esse jogo contra o Atlético e espero que no Brasil tenham mais clubes com um investimento e organização dessa. Se eu não tiver expectativa que eu possa vir e fazer um jogo, que eu possa fazer o primeiro gol e criar uma situação, aí tenho que ir embora para casa, logicamente que entendendo a força do Galo. Esses problemas, essas dificuldades, já sabíamos que íamos ter de qualquer forma”, comentou.





FICHA TÉCNICA

Atlético x Caldense

ATLÉTICO: Rafael; Guga, Réver, Nathan Silva e Rubens; Allan (Otávio), Jair e Nacho (Zaracho); Ademir, Keno e Eduardo Sasha

Técnico: Antonio Mohamed

CALDENSE: Renan Rinaldi, Yuri Ferraz, Jonathan Costa, Lula e Matheus Muller; Guilherme Borges; Filipe, Alemão, Douglas Eskilo e Ikaro; Neto Costa

Técnico: Gian Rodrigues

Semifinal do Campeonato Mineiro

Horário: às 18h

Estádio: Mineirão

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Marcus Vinicius Gomes e Fernanda Nandrea

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira