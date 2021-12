E a festa não para...

(foto: Fotos: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )

Não existe ressaca para a torcida do Atlético. Pouco depois de comemorar a conquista do Campeonato Brasileiro, voltou a encher o Mineirão para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil e saiu vibrando com a goleada por 4 a 0 sobre o Atlhetico-PR, na noite de ontem.O clima de festa foi o mesmo dos últimos jogos no Gigante da Pampulha. Sozinho, em família ou em grupo de amigos, os atleticanos lotaram o entorno do estádio desde o início da tarde, mostrando muito otimismo com o time que tem encantado o Brasil. Como Ivair Nunes, que foi acompanhado do filho e de amigos. “Ninguém segura o Galo”, disse ele, com o rosto pintado de alvinegro. Outro que esteve com o filho foi Lucas Lacerda, que levou Eduardo para ver o passeio atleticano. “Ele é campeão desde cedo”, brincou. Foi o último jogo em casa para o Atlético na temporada. Quarta-feira, o time encerra o ano podendo perder por até três gols de diferença para ser campeão da Copa do Brasil pela segunda vez na história.





(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )