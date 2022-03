Cruzeiro: hora de provar força contra o Athletic no Mineiro

O atacante Edu é uma das esperanças celestes diante de um adversário que levou apenas quatro gols em 11 partidas na competição (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press - 9/2/22)





Depois de ser superado na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro pelo Athletic, o Cruzeiro tenta recuperar a vantagem nas semifinais vencendo o primeiro jogo contra o time de São João del-Rei, hoje, às 20h30, no Mineirão. Por ter terminado em segundo lugar, a equipe do interior joga por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo placar. A partida de volta foi confirmada para sábado, às 16h30, também no Gigante da Pampulha – não houve condições técnicas para uso do VAR, que começa a ser adotado agora no Estádio Joaquim Portugal.



Se vencer a partida de logo mais, a Raposa poderá jogar pelo empate no confronto do fim de semana. Já no caso de revés, a situação vai ficar complicada, até pela qualidade demonstrada pelo Esquadrão de Aço.





“Vão ser jogos muito difíceis. A gente está enfrentando, talvez, a equipe mais sólida do campeonato, tanto que é a que menos sofreu gols. É uma equipe muito compacta e muito agressiva na marcação. Então, temos de ter muito cuidado, mas a gente também sabe da nossa qualidade, do nosso potencial e o que a gente almeja no campeonato. A gente sabe que a vantagem por dois resultados é deles, mas a gente tem trabalhado muito forte para poder fazer um grande jogo, tanto amanhã (hoje) quanto no sábado e, se Deus quiser, conquistar a classificação à final”, afirma o atacante Edu, artilheiro celeste na temporada, com oito gols em 10 jogos.





Como a maioria dos titulares, ele ficou fora do duelo de sábado, em Patrocínio, onde o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 1 pelo Patrocinense, o que contribuiu para a perda do segundo lugar. Com isso, viu Hulk, do Atlético, se isolar na artilharia do Estadual, com seis gols, um a mais que ele próprio já fez.





Agora, é uma das esperanças da torcida para que a equipe saia vencedora, mas prefere dividir os méritos com os companheiros. “Minha boa fase é pelo trabalho coletivo. Nossa equipe é bem intensa, estamos sempre muito próximos do gol e sempre procurando o companheiro melhor colocado. É um início de ano importante, que nos traz muita confiança. E temos conseguido ajudar a equipe a conquistar os resultados. Esperamos continuar assim, fazer um grande ano e conquistar nossos objetivos na temporada.”





Apesar de ninguém na Toca ter gostado do placar no último jogo, Edu garante que a confiança segue alta entre companheiros e comissão técnica. “A gente está tranquilo, bem focado, sabendo que será um confronto bem difícil. O (técnico) Paulo Pezzolano fez um bom trabalho, deu o melhor nos últimos dias, para a gente desempenhar um bom futebol. Agora, estamos concentrados no Athletic, jogos complicados, mas temos condições de avançar”, declara o camisa 99.





Ainda pela segunda rodada do Mineiro, o Cruzeiro fez 1 a 0 no Athletic, em São João del-Rei, em 30 de janeiro. Foi apenas o segundo jogo sob o comando do técnico uruguaio O gol foi de Bruno José, no início do segundo tempo, mas o que também ficou na memória foi um adversário extremamente aplicado.





Os dois times estão em outra etapa na temporada e a expectativa é novamente de muita disputa. “Os jogos agora serão completamente diferentes do que enfrentamos em São João del-Rei. O time deles é muito qualificado, sólido, mas vamos dar o nosso melhor para conquistar a vaga na final, tão sonhada por nós. Está tudo em aberto, não tem favorito, camisa não ganha jogo. Temos de ir 100% focados para conquistar a classificação”, argumenta Edu.