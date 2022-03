Atlético: Hulk está pronto para voltar após COVID

O atacante, artilheiro do Mineiro, pode ser aproveitado na última rodada, sábado, diante da Caldense (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO)





A um empate de garantir a primeira posição na fase de classificação no Campeonato Mineiro, o Atlético poderá ter grande “reforço” para o compromisso da última rodada, contra Caldense, sábado, às 16h30, no Mineirão. Depois de testar negativo para COVID-19, o atacante Hulk retorna à Cidade do Galo hoje e começa a se preparar para o próximo compromisso.



Desde sexta-feira, quando saiu o resultado positivo para o novo coronavírus, ele entrou em isolamento. Mas não deixou de se exercitar, como mostrou em vídeos publicados nas redes sociais, o que facilitará o aproveitamento no compromisso do fim de semana.





“Não quero ser melhor que os outros, apenas quero ser sempre melhor do que eu mesmo. Assim estarei me superando para ser o melhor possível”, escreveu o camisa 7 tanto em foto quanto em vídeo capturados em academia particular.





Ele ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Democrata-GV, mas está com o gás todo para voltar a ajudar a equipe a seguir como o melhor time do Estadual. Além disso, briga por feitos pessoais, como a artilharia da competição. Ele tem cinco gols, mesmo número de Ciel (Tombense), Edu (Cruzeiro), João Diogo (Caldense) e Raphael Lucas (Athletic).





Na temporada, são seis gols marcados em seis jogos, pois também fez um na decisão da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. No ano passado, foi artilheiro do Brasil, tendo ido 36 vezes às redes, além de ter contribuído com 12 assistências. Entre os principais concorrentes a artilheiro do ano em 2022 está novamente Gabigol, do rubro-negro carioca, que já marcou oito vezes. E o cruzeirense Edu, com seis, também se candidata.





Sem Hulk, o técnico Antonio “El Turco” Mohamed escalou o ataque contra a Pantera com Vargas, Eduardo Sasha e Keno, além de Ademir, que deram lugar a Fábio Gomes, Tchê Tchê, Savarino e Dylan Borrero, respectivamente, no segundo tempo.

Para sábado, Fábio Gomes está suspenso por ter sido expulso no fim do jogo em Governador Valadares. O mesmo ocorre com o volante Allan, mas por ter recebido o terceiro cartão amarelo.





PARAGUAIO NA ÁREA A novidade no treino de ontem pela manhã, na Cidade do Galo, foi a presença do zagueiro Junior Alonso. Ele retorna ao clube três meses depois de ser negociado com o Krasnodar-RUS, que o emprestou ao Galo até o fim do ano em função da invasão russa à Ucrânia, que fez todos os jogadores locais terem os contratos suspensos.





A reestreia do paraguaio depende da publicação do nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. As questões física e técnica não serão problemas, pois ele havia feito pré-temporada no clube da Rússia e estava pronto para estrear no campeonato de lá, que não tem previsão para ser realizado.





enquanto isso...

...Veterana dispensa dois



Adversária do Atlético na última rodada e provavelmente também nas semifinais, a Caldense anunciou a dispensa dos atacantes João Diogo e Pablo Pardal por “atos de indisciplina”. O clube não deu detalhes. De acordo com o portal Onda Poços, o motivo foi uma bebedeira protagonizada por ambos em bar de Poços de Caldas, na segunda-feira, quando estavam de folga. Após apostas e brincadeiras, os atletas teriam pulado em um açude na Zona Leste da cidade. Os próprios jogadores publicaram fotos do ocorrido em redes sociais, mas excluíram diante da repercussão negativa.