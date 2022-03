Atlético abre as portas para o zagueiro Junior Alonso voltar

Vendido ao Krasnodar, da Rússia, zagueiro suspendeu o contrato: diretoria do Galo diz que retorno só depende do jogador (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS - 15/12/21)







O Atlético deixou as portas abertas para um possível retorno do zagueiro Junior Alonso, liberado pelo Krasnodar, da Rússia, para buscar um novo clube após o início da guerra na Ucrânia. Em vídeo gravado por um torcedor, o presidente alvinegro, Sérgio Coelho, diz que a decisão de voltar estaria nas mãos do defensor paraguaio.





"O Alonso para vir para o Atlético só depende dele. Pelo Galo, ele já pode vir, pode se apresentar amanhã", disse o mandatário alvinegro, que está em peregrinação a cavalo rumo a Aparecida do Norte. A cavalgada é uma forma que Sérgio Coelho encontrou para agradecer pela vitoriosa temporada de 2021, que teve o zagueiro como um dos destaques.





Alonso foi capitão do Atlético nos títulos do Campeonato Mineiro, do Brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado. Peça fundamental do forte sistema defensivo armado pelo técnico Cuca, ele foi contratado pelo Krasnodar, que pagou US$ 8,2 milhões (cerca de R$ 46,4 milhões) para tirá-lo do Atlético em janeiro.





A invasão russa à Ucrânia, porém, fez com que o clube de Alonso o liberasse a buscar um novo destino, ainda que temporário. Assim que recebeu o aval do Krasnodar, o defensor deixou a Rússia e chegou nesta semana ao Paraguai, onde tem treinado individualmente para manter a boa forma. Na segunda-feira, deu uma entrevista sinalizando provável retorno ao Brasil.





"Nesta semana, teremos novidades. O mais provável é que eu siga jogando no Brasil", disse. "Eu estava bem no Brasil, capitão e ganhando títulos, mas a ideia sempre foi voltar para a Europa e seguir crescendo. Lamentavelmente, veio a guerra", completou.

Sem aporte

Alonso e seu estafe, então, passaram a ouvir interessados. O Atlético deseja tê-lo de volta, mas em dois cenários. O primeiro (e mais simples) é um empréstimo. O segundo, considerado improvável, é contar com uma rescisão do zagueiro com o Krasnodar. Livre no mercado e chegando a um acordo com o Galo, exigiria um aporte financeiro menor do alvinegro. O clube descarta a hipótese de recompra.





Atleticana

Galo doido punido

A Federação Mineira de Futebol (FMF) suspendeu o Galo Doido na partida com a Caldense, prevista para 19 de março. A punição ocorre pela tentativa de intimidar jogadores do Cruzeiro no clássico do domingo, no Mineirão, vencido pelo alvinegro por 2 a 1. O comportamento inadequado ocorreu logo após o gol celeste, quando a mascote do Atlético adotou postura de enfrentamento diante da comemoração dos atletas celestes.