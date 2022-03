Atlético tem opções de sobra para formação do ataque alvinegro

O centroavante Fábio Gomes, que balançou as redes no sábado, é uma das alternativas para o Atlético (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO)

O Atlético vai se encorpando ainda mais neste começo de temporada, quando já venceu o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil e está às vésperas do clássico contra o Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Extremamente forte no ataque, com 136 gols em 75 jogos, a equipe segue em busca de novos títulos. São 19 tentos em oito partidas na temporada, ou mais de dois por duelo.

O artilheiro é Hulk, que depois de 36 gols em 2021 já fez cinco neste ano. Mas ele tem concorrência sadia, pois Eduardo Sasha já foi às redes três vezes, enquanto o lateral-esquerdo Guilherme Arana e os atacantes Savarino e Fábio Gomes foram duas.





Se depender do grupo, o Galo seguirá como o melhor time do Brasil. Sobretudo porque a diretoria tem feito esforços para manter o nível, estando perto de fechar com o argentino Pavón, ex-Boca Juniors.





Autor do gol na vitória por 3 a 2 sobre o Pouso Alegre, sábado, o centroavante Fábio Gomes figura como uma das alternativas ofensivas. “Eu tinha feito igual no treino do dia anterior, e o lance se repetiu, foi igualzinho”, descreveu, ao citar a cabeçada após escanteio cobrado por Nacho.





Ele acabou de chegar ao Galo e sabe que há outros jogadores à frente, até por terem mais tempo de casa. Caso do chileno Vargas, que há uma semana fez o primeiro jogo em 2021 e deu assistência para Hulk empatar em 2 a 2 a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. A igualdade persistiu até o fim e o time alvinegro venceu nos pênaltis, em Cuiabá.





Sábado, Vargas foi titular pela primeira vez em 2022 e, novamente, contribuiu com uma assistência. Na direita, Ademir cruzou e ele escorou de cabeça, para encontrar Sasha, que, bem posicionado, empurrou para as redes e marcou o segundo em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

De volta

No fim de semana, Hulk foi poupado e chega inteiro para o maior jogo de Minas. O atacante ainda não marcou em clássicos e tem o desafio de quebrar essa escrita no domingo, no Mineirão. O Galo é o mandante e vai ter 92% dos ingressos.